Routes, communications et circulation : approches croisées

Argumentaire

Cette rencontre a pour objectif de permettre à des doctorants et jeunes chercheurs d'échanger sur les notions de transport et de circulation terrestres, dans un espace géographique et chronologique large : de l’Orient au monde méditerranéen, du IVème millénaire avant notre ère au XVème siècle de notre ère. Cette approche transversale, spécifiquement voulue et développée pour cette journée d’étude, a pour objectif de rassembler les communicants autour des questions de méthode d’analyse tant archéologiques, qu’iconographiques ou philologiques.

Vecteurs de communication entre les hommes, mais aussi témoins de leurs différences culturelles, les routes se font l’écho des évolutions et mutations des techniques de circulation. Quelles infrastructures optimisent et facilitent les déplacements ? Quels moyens de transport sont développés ? Quelle place est faite aux animaux domestiques dans le cadre de la circulation terrestre ? Autant de questions que soulèvent les sujets des moyens de transport et des techniques de circulation. Dès le IVème millénaire avant notre ère et le développement de nouveaux moyens de transport, jusqu’à l’expansion maritime qui marque le XVème siècle, l’Orient et le monde méditerranéen constituent un espace rendu cohérent par des réseaux d’échanges actifs. L’enjeu de cette journée sera donc de comprendre comment s’articulent les dynamiques de déplacement liant les hommes, les animaux et les routes à travers des sources diverses (archéologiques, iconographiques, textuelles, topographiques, etc.).

La réflexion s’organisera autour des thématiques suivantes :

L’animal comme acteur majeur de la circulation des hommes

Depuis, notamment, la domestication des équidés, divers animaux constituèrent des partenaires privilégiés – parfois indispensables – des hommes dans leurs déplacements. Ils ont trouvé en eux un moyen se décharger de tâches telles que le transport de biens et de personnes ou le labour, mais également des compagnons de bataille à la fois redoutables et sensibles.

« Et c’est là que le bât blesse » – les véhicules et le matériel associés aux animaux de transport

Les hommes ont mis au point la fabrication et la manutention de matériel destiné à utiliser les animaux pour le transport et accroître leur efficacité et leur manœuvrabilité. Des selles sont fabriquées pour rendre plus confortable une monture, tandis que les animaux de trait sont généralement attelés à des voitures à roues, chars de guerre ou simples charrettes. Le harnachement peut, quant à lui, être plus ou moins sophistiqué, de la simple corde passée autour du cou au filet et au mors conçus spécialement pour diriger plus facilement l’animal.

Infrastructures et aménagement

Chemin, route ou pont : les hommes interviennent sur la nature pour rendre l'espace plus franchissable. Outre les infrastructures proprement dites, un certain nombre d'aménagements servent les voyageurs : bornes et puits peuvent avoir une importance capitale dans le bon déroulement d'un trajet. On s'interrogera donc sur les caractéristiques techniques et matérielles qu'ont pu adopter ces différents éléments. Parcourir le monde, c’est savoir s’arrêter

En cours de route, différentes installations permettent au couple homme-animal de faire étape. Ces lieux sont nécessaires à la fois aux besoins vitaux (repos, alimentation) et à l’organisation pratique du voyage (ravitaillement, changement de monture, information sur le trajet). Relais de poste, caravansérails, auberges sont des points de rencontre, de commerce et d’échanges culturels.

Conditions de soumission

Les contributions prendront la forme d’une communication orale de 20 minutes. Un résumé de 300 mots devra être envoyé sous forme de fichier joint (.doc) à l’adresse : doctorants.umr8167@gmail.com

avant le vendredi 16 mars 2018.

À préciser dans ce fichier : vos nom, prénom, votre courriel, votre statut, votre UMR, votre équipe, le titre de la communication et la thématique choisie.



La journée aura lieu le 22 mai 2018.



Les actes de cette rencontre feront l’objet d’une publication numérique sur le site de l’UMR 8167 – Orient et Méditerranée.

