Tourismes et arts

Annonce

Argumentaire

« Le voyage, les arts et la littérature, ont été, de tous les temps, des éléments qui tiennent une relation assez large. Des univers qui sont liés par le voyage que cela soit imaginaire ou réel et qui puisent chacun de l’autre pour nourrir un besoin humain et naturel du départ, de la perdition ou simplement de la beauté et de la finesse. Certes, cette concomitance s’est renforcée à travers les âges et a été nourrie des apports de différents courants d’art autant que par des explorateurs qui ont livré des visions et des trajectoires humaines différentes où l’errance se mêle à l’exubérance de sens et de talents et l’imaginaire féerique aux frontières du merveilleux et du réel. Tout est enfin objet ou sujet du voyage, avec ou sans déplacement. »(Pr Mohamed Boukherouk)

La JCI Essaouira organise la première Rencontre Internationale « Tourismes et Art » du 23 au 25 mars 2018. Le première rendez-vous d'un événement qui s'annonce annuel.

Premier rendez-vous d'un événement qui deviendra annuel, les Rencontres Internationales « Tourismes & Arts » ont pour objectif de mettre en valeur l'art en relation avec le tourisme.

Pour se faire, la JCI Essaouira invite des chercheurs, des scientifiques, des artistes et des acteurs du domaine de la culture à débattre autour des sujets de l'art et du tourisme.

Le thème pressenti pour cette première rencontre est celui du « tourisme culturel au regard de la poésie du Melhoun et de l’abstraction picturale et littéraire ». A travers plusieurs lieux artistiques d'Essaouira, des lectures et signatures, des conférences, des ateliers, des expositions ainsi qu'une soirée autour du Melhoun sont au programme.

Programme

Vendredi 23 Mars 2018 – Ex-Palais de justice en médina

14h30 : Accueil des participants

15h00 : Présentation de la trilogie romanesque de l’écrivaine Rachida Naciri

Modération : Monssef Sedki Alaoui

16h00 : Présentation et lecture de la trilogie poétique du poète Monssef Sedki Alaoui

Modération : Rachida Naciri

17h00 : Séance de dédicaces et signatures.

Samedi 24 Mars 2018 – Conférences plénière – Ex-Palais de justice en médina

09h00 : Cocktail de bienvenue

09h30 : Mot d’ouverture du Président de la JCI Essaouira, Mr Mohamed Boukherouk

09h45 : Allocution de M. le Délégué Provincial du Tourisme

10h00 : Allocution de Mme la Directrice Provinciale de la Culture

10h15 : Allocution du Président National de la JCI Morocco

10h30 : Conférence 1 – Tourisme artistique : Cas d’Essaouira

Pr. Monssef Sedki Alaoui – Enseignant Chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Mohammedia – Université Hassan II de Casablanca.

11h30 : Conférence 2 – Le Tourisme et les Arts, analyse des voies du développement du tourisme des Arts dans le monde.

Pr. Mohamed Boukherouk – Enseignant Chercheur à l’Ecole Supérieure de Technologie d’Essaouira – Université Cadi Ayyad

12h15 : Présentation d’un Musée Maritime à Mehdia. Pr. Adel Njim – Enseignant Chercheur à l’Université de Sfax (Tunisie).

Samedi 24 Mars 2018 – Ateliers Tourisme et Art Abstrait – Musée d'Essaouira

15h30 : Atelier Art Abstrait

الفن ككتابة بالظل أو بالنور )مؤلف تحت إشراف مديرية الفنون بوزارة الثقافة( – منصف صدقي العلوي

Miscellanées – Lemnouar Benali (Artiste Peintre)

Vernissage de toiles réalisées par 4 artistes peintres (biographies affichées sur place) :

Monssef Sedki Alaoui (Plasticien, poète, auteur du manifeste de la néo abstraction spirituelle)

(Plasticien, poète, auteur du manifeste de la néo abstraction spirituelle) Lemnouar Benali (Ingénieur Artiste-peintre)

(Ingénieur Artiste-peintre) Abdelkebir SAMBA (Artiste-peintre)

(Artiste-peintre) Attiya Zahiri (Artiste-peintre égyptien)

15h30 : Ateliers Jeunes Artistes (Galerie l'Arbre Bleu)

Lectures littéraires – Charaf Eddine Naciri (Etudiant en littérature)

(Etudiant en littérature) Vernissage de toiles réalisé par Jihane Oucherif (Artiste-peintre)

(Artiste-peintre) Performance collective animée par les artistes exposants impliquant des artistes d’Essaouira autour d’un poème du Melhoun portant sur Essaouira.

20h00 : Dîner et soirée Melhoun :

Mohamed Marahati (Animateur) ;

(Animateur) ; Abdelilah Senhaji (Chanteur) ;

(Chanteur) ; Yassine Chraibi (Luthiste – Flûtiste) ;

(Luthiste – Flûtiste) ; Abdeladim Idrissi (Percussionniste) ;

(Percussionniste) ; Ahmed Rifki (Violoniste).

Dimanche 25 Mars 2018 – Visite guidée

Avec la participation de la Direction Provinciale de la Culture

09h00 : Visite de l’Ile de Mogador Ou Circuit des Galeries (pour les officiels et invités - visite privée)

14h00 : Mot de clôture et appel à participation à la 2ème édition.