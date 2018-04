Training in research in the Oceanic region (FRAO)

Ce séminaire pluridisciplinaire réunit notamment des anthropologues, des linguistes et des historiens pour rendre compte des travaux classiques et plus récents consacrés à l'étude des sociétés du Pacifique. Plusieurs invités interviennent régulièrement dans le séminaire pour en faire un lieu de formation aux enjeux et aux pratiques de la recherche dans cette partie du monde.

Introduction générale aux études océanistes et australianistes : peuplement, langues, colonisation et décolonisation, par les organisateurs du séminaire

