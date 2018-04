De la mer aux textiles

Summary

Les Journées d'Etude 2018 de l''Association Française pour l'Etude du Textile (AFET) visent à faire dialoguer mer et textile. Quatre thèmes sont privilégiés. La mer comme moteur d'innovation a conduit à l'élaboration de textiles innovants et spécifiques, le commerce des textiles est étroitement lié aux routes maritimes, le développement des stations balnéaires entraîne de nouvelles pratiques sportives donc vestimentaires, le décor maritime rend compte du rôle primordial de la mer dans l'imaginaire. Les orientations évoquées ne sont pas limitatives mais l'axe principal des communications doit faire ressortir les liens entre mer et textile.