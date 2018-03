Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude vise à analyser le théâtre d’Albert Camus en profitant des récentes mises en scène tirées de sa dramaturgie comme Les Justes montés au Théâtre de la Colline en 2010 par Stanislas Nordey et L'État de siège monté par Emmanuel Demarcy-Mota au Théâtre de la Ville en 2017 et 2018. Cependant, le théâtre de Camus est-il d’actualité ? Son écriture, qui est très liée aux événements d’une autre époque, peut contribuer à la compréhension de la nôtre qui doit faire face à des problématiques qui étaient également celles du temps de Camus comme le terrorisme, le totalitarisme, le contrôle du pouvoir.

Si d’un côté la production contemporaine donne des pistes de réflexion pour voir comment le théâtre de Camus inspire les nouvelles générations de praticiens de la scène, d’autre part, cette rencontre sera également une occasion de poursuivre l’exégèse de la dramaturgie de Camus et des spectacles montés sans ou avec son auteur. La découverte et la publication de nouveaux documents comme la très riche correspondance Maria Casarès – Albert Camus représentent des précieuses sources pour pousser plus loin la recherche sur le théâtre de Camus.

Programme

Mardi 27 mars de 9h00 à 17h00

au Théâtre la Vignette à Montpellier

Camus en scène. Repenser l’actualité d’un auteur

09h00 – 09h30 : Accueil des participants

09h30 – 10h00 : Ouverture et présentation : Joëlle Chambon, Vincenzo Mazza

10h00 – 10h30 : Jean-Marie Pradier , « Le théâtre de Camus et la Corée »

, « Le théâtre de Camus et la Corée » 10h30 – 11h00 : David Walker, « Albert Camus et l’art du théâtre »

Pause café

11h15 – 11h45 : Alix de Morant , « L'Étranger au prisme du chorégraphique : un éloge de la sensorialité »

, « L'Étranger au prisme du chorégraphique : un éloge de la sensorialité » 11h45 – 12h15 : Arianna B. De Sanctis , « La dignité humaine entre justice et violence : parler du Chili aujourd’hui à travers Les Justes d’Albert Camus (Cie Teatro Sur, 2014) »

, « La dignité humaine entre justice et violence : parler du Chili aujourd’hui à travers Les Justes d’Albert Camus (Cie Teatro Sur, 2014) » 12h15 – 12h45 : Vincenzo Mazza, « “L’homme n’est rien”, point final. Variations sur L'État de siège »

12h45 – 13h15 : Discussion



Pause déjeuner

14h30 – 15h30 : « “Ni peur, ni haine” ? Camus en scène aujourd’hui »

Table ronde animée par Gérard Lieber

15h30 – 16h30 : Partitions scéniques proposées par les étudiants de L3

16h30 : Mot de clôture