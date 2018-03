Les Sociétés tribales en Afrique du Nord

Summary

Les tribus africaines sont aujourd’hui pensées moins comme un groupe unitaire en opposition aux Romains que comme une réalité complexe, protéiforme, saisissable dans un cadre souple qui tient compte des découpages sociaux-économiques comme du rôle des sociétés provinciales dans l’intégration des élites tribales. Cette journée d'étude s'attachera aux découpages sociaux-économiques, ce qui permettra de réévaluer le rôle des élites tribales dans leur rapport avec les pouvoirs dominants. Il sera aussi intéressant d’étudier, les dynamiques internes des sociétés tribales à partir de leur relation aux systèmes politiques et administratifs ; les interactions avec les communautés politiques et les modalités d’intégration culturelle et religieuse aux cultures dominantes ; les usages linguistiques et onomastiques encore mal appréciés ; les figures politiques porteuses d’affirmations identitaires contemporaines (Jugurtha, Tacfarinas...).