L'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Djerba (ISET de Djerba) en collaboration avec le Centre Norbert Elias et l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et en partenariat avec l'Association de Djerba pour les Sciences et la Technologie (ADST), organise un colloque international avec appel à communications sur « l'Innovation Pédagogique, Accompagnement et Professionnalisation des Etudiants » (IPAPE'2019), les 25, 26 et 27 Avril 2019 à Djerba (Tunisie).

La deuxième édition du colloque IPAPE aura pour thème : Accompagnement à l'université par l'innovation pédagogique au cœur des apprentissages et des métiers.

Il prolonge la première édition du colloque (IPAPE'2017) et porte l'ambition d'en assurer plus qu'une continuité par la qualité des publications, celle d'être l'outil fédérateur des transformations des pratiques formatives dans l'enseignement supérieur.

A cet égard, s'impose initialement un débat pédagogique. Il permettra d'inscrire chaque recherche dans la perspective d'accompagner la personne étudiante à tous les âges de sa formation, une culture à partager.

La révolution numérique continue réclame constamment de nouvelles adaptations, ouvre d'autres perspectives. Être en phase avec cette actualité, c'est identifier et constituer de nouveaux réseaux de compétences. Il en va de la pertinence et du rayonnement du colloque IPAPE.

Axes du colloque

Le Colloque IPAPE'2019 s'articulera autour des thématiques suivantes :

Innovation pédagogique à l’université

Cadres théoriques et méthodologiques de l'innovation pédagogique

Moyens pratiques d'amélioration des apprentissages

Le numérique au service de l’enseignement supérieur

Évaluation dans l'enseignement supérieur

Professionnalisation pour l’embauche

De la connaissance de soi à l'employabilité

Accompagnement à l'entreprenariat

Préparation aux métiers de demain

Valorisation des apprentissages pour l'insertion professionnelle (certification, expertise, brevets, etc.)

Apprentissage tout au long de la vie

Autoformation et acquisition de nouvelles compétences

Formation des formateurs

Formation continue et perfectionnement

Modalités de soumission

La soumission des Résumés se fera en ligne sur le site web du colloque à l'adresse : www.isetjb.rnu.tn/ipape.

Dates importantes

Appel à communication : 15 Mars 2018

Date limite de soumission des résumés : 20 Mai 2018

Notification aux participants: 20 Août 1018

Date limite de soumission des textes définitifs : 15 Octobre 2018

Notification aux participants : 20 Décembre 2018

Réception des textes définitifs corrigés : 20 Janvier 2019

Date du colloque : 25, 26 et 27 Avril 2019

Comité Scientifique

Almakari Ahmed - Maroc

Annoot Emmanuelle - France

Avanesyan Hrant - Arménie

Bachoual Bechir - Tunisie

Bedard Denis - Canada

Benziane Abdelbaki - Algérie

Berrada Khalid - Maroc

Barras Hervé - Suisse

Basco Louis - France

Boussada Hallouma - Tunisie

Brianso Isabelle - France

Caetano Ana Paula - Portugal

Ceci Jean François - France

Chabchoub Ahmad - Tunisie

Charnet Chantal - France

Chrobak Marzena - Pologne

Cote Fabienne - France

De Ketele Jean Marie - Belgique

Depover Christian - Belgique

Drissi Moulay M'hammed - Maroc

Duguet Amélie - France

El Rached Patricia Fata - Liban

Freire Isabel - Portugal

Heutte Jean - France

Lanares Jacques - Suisse

Lebrun Marcel - Belgique

Leduff Robert - France

Lemelin Maurice - Canada

Lison Christelle - Canada

Listikova Renata - République Tchèque

Ménard Louise - Canada

Muller Catherine - France

Oszetzky Eva - Hongrie

Pamart Emilie - France

Paivandi Saeed - France

Raucent Benoît - Belgique

Renaud Lise - France

Sidir Mohamed - France

Tardif Marc - Canada

Thiault Florence - France

Triquet Eric - France

Tsamparli-Kitsara Anastasia - Grèce

Zaremba Jean-Luc – France

