Argumentaire

Après le colloque du cent cinquantième anniversaire de 1848 organisé par la Société de 1848 et des révolutions du XIXe siècle qui a marqué un important jalon historiographique, il a paru important, exactement vingt ans plus tard, de porter un nouveau regard sur cet événement majeur du XIXe s., et cela en répondant d’abord au souhait maintes fois formulé par Maurice Agulhon d’en mieux connaître les acteurs, au moment précis où le Dictionnaire des dirigeants français de 1848 du Centre d’histoire du XIXe s. de Sorbonne Université et de Panthéon-Sorbonne, publié sous son patronage, constitue une nouvelle étape qui permet d’aller plus loin ; mais il s’agit aussi d’élargir la focale pour s’intéresser cette fois à l’ensemble du printemps des peuples. La question centrale de ces journées est ainsi : Qu’est-ce qu’être un acteur du printemps des peuples 1848 ? On s’appuie notamment ici sur la notion de protagoniste telle que définie par Haïm Burstin à propos de la Révolution française de 1789, tout en étant extrêmement attentif aux effets de positions dans l’espace géographique, social et culturel. Le programme, établi, après un appel international, propose une quarantaine d’interventions portant sur toute l’Europe. La table ronde conclusive doit permettre de dresser les profils-types d’acteurs européens du printemps des peuples et de répondre à la question centrale du colloque.



Organisateurs : Sorbonne Université, Université Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle, LabEx EHNE

Partenaires : Institut historique allemand de Paris, Institut Leibniz d’Histoire européenne à Mayence (Allemagne), Centre interuniversitaire d’histoire culturelle de l’Université de Padoue (Italie), ANR AsilEuropeXIX, École doctorale « Histoire moderne et contemporaine » de Sorbonne Université, Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Comité d’histoire parlementaire et politique.

Programme

Jeudi 31 mai : 9H - 12H30

Ouverture par Alain Tallon , doyen de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

, doyen de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université Introduction par Éric Anceau (Sorbonne Université) et Vincent Robert (Panthéon- Sorbonne)

De nouveaux dirigeants en 1848 ?

Séance présidée par Axel Körner, UCL London

Vincent Robert (Panthéon-Sorbonne) : Des banquets à l’Assemblée. Réflexions sur la notabilité politique en 1848.

(Panthéon-Sorbonne) : Des banquets à l’Assemblée. Réflexions sur la notabilité politique en 1848. Éric Anceau (Sorbonne Université) : D’où viennent les dirigeants quarante-huitards français?

(Sorbonne Université) : D’où viennent les dirigeants quarante-huitards français? Klaus Seidl (Goethe-Universität Frankfurt am Main) : Stakeholders of Counter- Revolution? The Emergence of Popular Conservatism in Bavaria 1848-49.

Questions et pause-café

Du renouvellement dans le personnel de trois institutions françaises ?

Séance présidée par Jacques-Olivier Boudon, Sorbonne Université, codirecteur du Centre d’histoire du XIXe siècle

Marc Bouvet (Angers) : Les membres du Conseil d’État en 1848.

(Angers) : Les membres du Conseil d’État en 1848. Matthieu De Oliveira (Lille) : Directeurs, régents et gouverneurs. Les dirigeants de la Banque de France face au « moment 1848 ».

(Lille) : Directeurs, régents et gouverneurs. Les dirigeants de la Banque de France face au « moment 1848 ». Isabelle Dasque (Sorbonne Université) : Représenter la République au temps du Printemps des peuples : les diplomates de Lamartine, entre traditions de la Carrière et pressions républicaines.

Questions et pause déjeuner

Jeudi 31 mai : 14H - 17H30

À la recherche des parlementaires quarante-huitards

Séance présidée par Jean Garrigues, Orléans

Heinrich Best (Friedrich-Schiller-Universität Jena) : Représenter la Révolution? comparaison entre les élus aux Assemblées constituantes de Paris et de Francfort.

(Friedrich-Schiller-Universität Jena) : Représenter la Révolution? comparaison entre les élus aux Assemblées constituantes de Paris et de Francfort. Drago Roksandic (Zagreb) : The Croatian parlementarians in 1848 : An elite in the making.

(Zagreb) : The Croatian parlementarians in 1848 : An elite in the making. Christian Jansen (Ruhr Universität Bochum) : Liberal and democratic factions in the Paulskirche.

Questions et pause café

Les acteurs à l’interface entre le national et le local

Séance présidée par Peter McPhee, Melbourne

François-Xavier Martischang (Lorraine) : Administrer autrement ? Les commissaires du Gouvernement provisoire en 1848.

(Lorraine) : Administrer autrement ? Les commissaires du Gouvernement provisoire en 1848. Nicolae Mihai (Académie roumaine) : Le commissaire révolutionnaire en tant qu’acteur politique en 1848. Le cas roumain.

(Académie roumaine) : Le commissaire révolutionnaire en tant qu’acteur politique en 1848. Le cas roumain. Jean-François Condette (ESPE Lille Nord de France) : Les recteurs d’académie, protagonistes du printemps des peuples français (1848-1849).

Questions

Vendredi 1er juin : 9H - 12H

Les passeurs de frontières

Séance présidée par Johannes Paulmann, Leibniz Institut für Europaïsche Geschichte Mainz

Anne-Claire Ignace (Savoie Mont Blanc) : Le volontaire international, acteur du printemps des peuples.

(Savoie Mont Blanc) : Le volontaire international, acteur du printemps des peuples. Delphine Diaz (Reims Champagne-Ardenne) : « J’ai fait mon service comme un brave citoyen français ». Parcours et récits de combattants étrangers sur les barricades parisiennes en février et juin 1848.

(Reims Champagne-Ardenne) : « J’ai fait mon service comme un brave citoyen français ». Parcours et récits de combattants étrangers sur les barricades parisiennes en février et juin 1848. Ignacio García de Paso (European University Institute Florence) : Borderless Revolution: The transnational network of Spanish revolutionaries in 1848.

Questions et pause-café

Les coexistences difficiles

Séance présidée par Carlotta Sorba, Padova

Elena Bacchin (Padova) : Political prisoners and 1848.

(Padova) : Political prisoners and 1848. Camille Creyghton (Amsterdam) : Les intellectuels allemands exilés à Paris devant le printemps des peuples.

(Amsterdam) : Les intellectuels allemands exilés à Paris devant le printemps des peuples. Catherine Brice (Paris-Est Créteil) : Romains et étrangers en 1848-1849 : une difficile coexistence.

Questions et pause déjeuner

Vendredi 1er juin : 13H30 - 17H30

Insurgés et forces de l’ordre : profils, modes d’action, représentations

Séance présidée par Jean-Noël Luc, Sorbonne Université

Antonio Buttiglione (Università della Tuscia Viterbo) : La Jeune Montagne des Deux- Siciles : conspiration républicaine et radicalisme rural.

(Università della Tuscia Viterbo) : La Jeune Montagne des Deux- Siciles : conspiration républicaine et radicalisme rural. Arnaud Houte (Sorbonne Université) : Le spectre du pillard : ordre public, propriété et révolution au printemps 1848.

(Sorbonne Université) : Le spectre du pillard : ordre public, propriété et révolution au printemps 1848. Léo Dumont (Panthéon-Sorbonne) : « Il a bravé tous les dangers de l’insurrection » : les demandes et propositions de Légion d’honneur se réclamant de l’ordre lors des journées de juin 1848.

Questions et pause café

Les acteurs sociaux et genrés

Séance présidée par Rebecca Rogers, Paris-Descartes

Fabrice Bensimon (Sorbonne Université) : Les chartistes, quarante-huitards britanniques.

(Sorbonne Université) : Les chartistes, quarante-huitards britanniques. Michael Sibalis (Wilfrid Laurier University) : Aux origines de 1848: Les « Nouveaux Militants Ouvriers » de 1830-1834 et la Révolution de 1848.

(Wilfrid Laurier University) : Aux origines de 1848: Les « Nouveaux Militants Ouvriers » de 1830-1834 et la Révolution de 1848. Samuel Hayat (CNRS, CERAPS Lille) : Inventer des corporations nouvelles. Acteurs de l’union ouvrière après la Commission du Luxembourg.

(CNRS, CERAPS Lille) : Inventer des corporations nouvelles. Acteurs de l’union ouvrière après la Commission du Luxembourg. Gabriele Clemens (Universität des Saarlandes) : Des femmes sur les barricades ? Engagement révolutionnaire en Italie et en Allemagne.

(Universität des Saarlandes) : Des femmes sur les barricades ? Engagement révolutionnaire en Italie et en Allemagne. Heléna Toth (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) : Être quarante-huitarde en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Punition collective et voix des femmes.

Questions

Samedi 2 juin : 9H - 12H30

Médiateurs culturels

Séance présidée par Dominique Kalifa, Panthéon-Sorbonne, codirecteur du Centre d’histoire du XIXe siècle

Jonathan Barbier (Sciences Po Toulouse) : Les savants-citoyens en 1848.

(Sciences Po Toulouse) : Les savants-citoyens en 1848. Antonin Durand (École normale supérieure Paris) : Le printemps des savants ? Les mathématiciens italiens dans le Quarantotto.

(École normale supérieure Paris) : Le printemps des savants ? Les mathématiciens italiens dans le Quarantotto. Cédric Maurin (Sorbonne Université) : Les représentants du peuple médecins en 1848 et l’émergence de la question sociale.

(Sorbonne Université) : Les représentants du peuple médecins en 1848 et l’émergence de la question sociale. Nadine Vivier (Le Mans Université) : Les agronomes en 1848.

Questions et pause-café

Médiateurs spirituels

Séance présidée par Philippe Boutry, Panthéon-Sorbonne

Jacques-Olivier Boudon (Sorbonne Université) : Les évêques et les vicaires généraux face à 1848.

(Sorbonne Université) : Les évêques et les vicaires généraux face à 1848. Ignazio Veca (Scuola Normale Superiore di Pisa) : Bénir, prêcher, s’engager. L’acteur ecclésiastique du printemps des peuples en France et en Italie.

(Scuola Normale Superiore di Pisa) : Bénir, prêcher, s’engager. L’acteur ecclésiastique du printemps des peuples en France et en Italie. Pierre-Marie Delpu (Aix-Marseille Université) : Des passeurs locaux de la révolution : les prêtres libéraux du royaume des Deux-Siciles (1847-1849).

(Aix-Marseille Université) : Des passeurs locaux de la révolution : les prêtres libéraux du royaume des Deux-Siciles (1847-1849). Matthieu Brejon de Lavergnée (Sorbonne Université) : Les bonnes sœurs : voix féminines inattendues de 1848.

Questions et pause déjeuner

Samedi 2 juin : 14H – 17H30

Les acteurs de 48 après 48 : parcours et représentations

Séance présidée par Martine de Boisdeffre, Conseil d’État

Alexandre Dupont (Strasbourg) : Las tormentas del 48. Exil républicain en Espagne, circulations et recompositions dans les années 1850.

(Strasbourg) : Las tormentas del 48. Exil républicain en Espagne, circulations et recompositions dans les années 1850. Vlad Popovici et Judit Pál (Babes-Bolyai Cluj-Napoca) : A prosopographical overview of the 1848-1849 representatives from Transylvania and their post-revolutionary careers.

(Babes-Bolyai Cluj-Napoca) : A prosopographical overview of the 1848-1849 representatives from Transylvania and their post-revolutionary careers. Silvia Marton (Bucureşti) : Les acteurs de 1848 après 1848. Vies et survie du républicanisme roumain au XIXe siècle.

Pause-café

Jacqueline Lalouette (Paris 13) : Destins de la statuaire des quarante-huitards.

(Paris 13) : Destins de la statuaire des quarante-huitards. Catherine Horel (Panthéon-Sorbonne) : La mémoire de 1848 en Hongrie : Lajos Kossuth et István Széchenyi.

Questions

Table ronde conclusive modérée par Louis Hincker (Clermont Auvergne) : Qui sont les acteurs du printemps des peuples ?

