L'espace sacré au sein de l'église médiévale

Mardi 5 juin 2018

Mercredi 6 juin 2018

Comité organisateur

Aude CHEVALIER, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM-UMR 7041, ED 395

Anastasiya CHEVALIER-SHMAUHANETS, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM-UMR 7041, ED 395

Anna JEANNEL, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM-UMR 7041, ED 395

Comité scientifique

Brigitte BOISSAVIT-CAMUS, professeure d’archéologie et histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn- THEMAM

Cécile COULANGEON, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, Institut Catholique de Paris

Fabrice HENRION, archéologue, délégué scientifique et technique, Centre d’études médiévales d’Auxerre

Panayota VOLTI, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM

Université Paris Nanterre – Maison Archéologie Ethnologie René Ginouvès13h30 - 18h2013h30 : Accueil des participantsSession 1 - La sculpture comme marquage matériel d’un espace liturgiquePrésidente de séance :, professeure émérite en histoire de l’art médiéval14h00 : Introduction par, professeur agrégé, université de Bourgogne, membre titulaire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, EHESS14h10 : L’entrelacs carolingien, marqueur de temps et d’espace, directeur de recherche émérite au CNRS14h40 : Quelques limites de chœurs liturgiques, barrières sculptées et grilles ornées, opacité ou transparence, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie médiévale, université de Clermont Auvergne, ARTeHIS15h10 : Cluny et la sacralisation processionnelle de l’espace : l’hypothèse érigénienne, maître de conférences, Institut Catholique de ParisPause16h00 : Entrelacs normands, marqueur d’un espace sacré dans les églises rurales du diocèse de Rouen (XIe-XIIe siècles) ? État de la question, doctorante en histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM UMR 7041, ED 39516h30 : To terrorize demons ? Gargoyles and their meaning, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université de Leyde17h00 : La crypte de la cathédrale de Chartres au milieu du XIIe siècle : changement de décor - changement de programme?, professeur d’histoire de l’art médiéval, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA, École nationale des chartesPauseSession 2 - L’édifice et sa pratique liturgiquePrésidente de séance :, maître de conférences en histoire de l’art du Moyen Âge, Institut Catholique de Paris17h50 : Méthodes d'analyse de la topographie liturgique, à l'exemple de quelques cathédrales et églises conventuelles en Allemagne pendant l'époque romaneClemens Kosch, conservateur8h45 - 16h308h45 - 9h00 : Accueil des participants9h00 : D’une église paroissiale à un prieuré clunisien, exemples archéologiques récents et limites des observations, archéologue, délégué scientifique et technique, Centre d’études médiévales d’Auxerre9h30 : Les travées droites entre la nef et le chœur : dénominations, fonctions, marques dans l'espace ? Étude de cas du diocèse de Langres, doctorante en archéologie médiévale, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM UMR 7041, ED 395Session 3 - La relation entre espace et objets liturgiques à la lumière des sources textuelles et iconographiquesPrésident de séance :, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université de Lorraine, CRULH10h00 : Les objets liturgiques : sens et pratiques (propos introductif), professeure d’histoire du Moyen Âge, université Paris Nanterre, CHISCO10h20 : L'apport de la liturgie à la conception du décor peint d'un monument funéraire byzantin : le cas de la chapelle cimétériale du monastère de Bačkovo (Bulgarie), docteure en histoire de l’art médiéval, université Paris NanterrePause11h10 : D’un support à l’autre : culture écrite et performance liturgique sur les objets et dans les lieux, ingénieure d’étude, université Bordeaux-Montaigne, IRAMAT-CRP2A, Programme Monasticon Aquitaniae11h40 : L'objet liturgique et la mise en image de l'espace sacré dans les manuscrits de La Cité de Dieu, traduction de Raoul de Presles, docteure en histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM UMR 704112h10 : Figer l’encensement ? Réflexions sur quelques représentations d’encensoirs dans l’espace sacré, doctorante en histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM UMR 7041, ED 395Pause déjeuner (sur place)Session 4 - Les objets liturgiques comme marqueurs d’un espace sacréPrésident de séance :, professeur agrégé, université de Bourgogne,membre titulaire du Centre d’études en sciences sociales du religieux, EHESS14h00 : « Ce grain d'incens qui remplit une église », professeure émérite, université Heinrich Heine de Düsseldorf14h30 : Quelle(s) place(s) pour la monstrance eucharistique dans et à l’extérieur de l'église médiévale ?, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université de Lorraine, CRULH15h00 : Reliquary shrines in sacred space. Some remarks, docteure et chercheuse en histoire de l'art, directrice de l’association allemande d’histoire de l’art15h30 : Spatialisation signifiante dans les églises byzantines : la place des icônes et de l'iconostase, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM16h00 : Conclusion par, professeur agrégé en histoire médiévale, université de Bourgogne, et, professeure d’archéologie et d’histoire de l’art médiéval, université Paris Nanterre, ArScAn-THEMAMMerci de bien vouloir signaler votre présence à l'un des membres du comité organisateurannajeannel@gmail.comaude_chevalier@hotmail.frnastiachevalier@gmail.com