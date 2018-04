À quels soins se vouer ? Santé mentale et dispositifs alternatifs

Announcement

Présentation

Nous vous informons de la tenue d’une journée d'étude le jeudi 7 juin 2018 intitulée "A quels soins se vouer ? Santé mentale et dispositifs alternatifs" à l’amphi Déléage, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy. Nous y réunirons, dans un dialogue pluridisiciplinaire, anthropologues, cliniciens, praticiens réflexifs et membres de la société civile pour discuter de différentes formes de « pluralisme thérapeutique », c’est-à-dire de ces personnes qui traitent leurs problèmes de santé mentale en s’appuyant à la fois sur des dispositifs de soin conventionnels et sur des dispositifs alternatifs.

Cette nouvelle journée d'étude s'inscrit dans le cadre du projet ALTERMENTAL (Parcours de de soins des patients-usagers de santé mentale entre dispositifs conventionnels et alternatifs en Lorraine), soutenu par le CPER-Ariane. Elle est organisée par les laboratoires INTERPSY et 2L2S, avec les soutiens de l’Université de Lorraine, du GSRL-CNRS et de la Société française d’ethnopharmacologie.

Les actes de la précédente journée d'étude Sur le divan des guérisseurs : quelles places pour les dispositifs alternatifs en santé mentale (octobre 2016) viennent de paraître aux Editions des archives contemporaines, sous la direction de Déborah Kessler-Bilthauer (2L2S) et Renaud Evrard (Interpsy).

http://pub.lucidpress.com/DispositifsSanteMentale/

Inscriptions

L’entrée est libre et gratuite.

Vous trouverez ci-joint l’affiche et le programme prévisionnel de la journée (accueil dès 8h15 ; fin à 18h). Pour des raisons d’organisation et de sécurité, il est recommandé de se pré-inscrire gratuitement en ligne. Cette journée d’étude peut être inscrite dans votre formation continue.

Lien pour la pré-inscription : https://alternatifs.event.univ-lorraine.fr/registration/index

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/aquelssoinssevouer/

Programme prévisionnel

8h15-8h45 : Accueil du public

8h45-9h : Ouverture – Remerciements ( Evrard, Kessler-Bilthauer , Lombardi )

, ) 9h-9h40 : Conférence plénière : Une perspective culturelle comparative sur la gestion du deuil : éclairage sur le recours aux 'psy' dans les sociétés occidentales contemporaines par Marika Moisseeff (CNRS)

(CNRS) 9h40-10h : Pause / Posters

10h-11h30 : Première session « Divination et communication avec l’invisible »

Intervenants :

Michael Houseman (EPHE- CNRS)

(EPHE- CNRS) Thomas Rabeyron (Université de Lorraine)

(Université de Lorraine) Alexis Tournier (Lyon)

11h30-11h45 : Présentation orale des posters, par les étudiants Université de Lorraine

11h45-13h15 : Repas libre

13h15-14h45 : Deuxième session « Soins énergétiques et guérissage »

Intervenants :

Fabrice Berna (Université Strasbourg – INSERM)

(Université Strasbourg – INSERM) Clémentine Raineau (Université Clermont-Auvergne)

(Université Clermont-Auvergne) Emmanuel Thibault (CIRRC)

14h45-15h15 : Pause / Posters

15h15-16h45 : Troisième session « Regard des institutions sur les dispositifs alternatifs en santé mentale »

Intervenants :

Frédérique Dambre (Université de Rouen)

(Université de Rouen) Sabine Rigon (Directrice des soins honoraire, Nancy)

(Directrice des soins honoraire, Nancy) Mélodie Peltier-Henry (Université de Lorraine)

16h45-17h45 : Table ronde avec les intervenants à partir des questions de la salle

17h45-18h : Conclusion (Lombardi, Evrard, Kessler-Bilthauer)

Comité d’organisation

Denise Lombardi, docteure en anthropologie, membre du GSRL (CNRS Paris) et Ingénieur de recherche INTERPSY (Université de Lorraine).

Renaud Evrard, maître de conférences en psychologie, habilité à diriger des recherches, responsable de l’axe Psychopathologie clinique et projective du laboratoire INTERPSY (Université de Lorraine)

Déborah Kessler-Bilthauer, docteure en sociologie, chargée de recherche au laboratoire 2L2S (Université de Lorraine)

Comité scientifique