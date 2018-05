Announcement

La présence d’objets, voire de véritables cabinets de curiosités, dans l’enceinte des bibliothèques caractérise bon nombre de bibliothèques d’Ancien Régime. Depuis le XVIIe siècle, l’interaction entre livres et objets est en effet thématisée comme un enjeu bibliothéconomique primordial : monnaies, médailles, instruments scientifiques, échantillons naturels et artéfacts exotiques sont appelés à dialoguer avec les livres afin de nourrir le projet de connaissance encyclopédique de la bibliothèque. À la fois ornements et compléments du savoir livresque, ils mettent en scène une confrontation entre le discours et la dimension matérielle, voire palpable de ce même discours.Malgré son importance, cette interdépendance ne semble pas avoir stimulé l’intérêt des chercheurs. Au contraire, un certain cloisonnement disciplinaire persiste entre les spécialistes de l’histoire des bibliothèques et de l’histoire des musées. Si les premiers attribuent aux cabinets un rôle fondamentalement mineur dans le programme de connaissance de la bibliothèque des Lumières, les seconds ne concentrent leur regard que sur le musée dès le moment où celui-ci acquiert une existence autonome. C’est cette lacune que le colloque propose de combler. Dans le but d’élaborer une réflexion interdisciplinaire, la rencontre réunira historiens des collections et professionnels du monde des bibliothèques et des musées pour présenter une série de cas d’étude.

Programme

24 mai 2018

Dès 09h30 : Accueil

10h00 : Laurent Golay (Directeur du Musée historique Lausanne), Mot de bienvenue

(Université de Neuchâtel), Introduction

(Université de Neuchâtel), Introduction 10h45 : Nikolaus Bernau (Berlin), Suche nach der Architektur der Bildung

11h30 : Visite du Musée historique de Lausanne, sous la conduite de Claude-Alain Künzi, conservateur

Livres et objets en dialogue

14h30 : Cecilia Hurley (Université de Neuchâtel/Ecole du Louvre), Chantal Lafontant Vallotton (Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel), Des livres et des objets : entre la Bibliothèque des Pasteurs et le Musée Historique

(Université de Neuchâtel/Ecole du Louvre), Chantal Lafontant Vallotton (Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel), Des livres et des objets : entre la Bibliothèque des Pasteurs et le Musée Historique
15h00 : Adelheid Müller (Freie Universität Berlin), Performative Inszenierung im Wissenskosmos. Die Bibliothek des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau in Wörlitz

15h30 : Discussion

16h00 : Pause café

16h30 : Claire Brizon (Université de Berne), Artefacts et Académies : les origines multiples des collections cantonales vaudoises17h00 : Discussion

(Université de Berne), Artefacts et Académies : les origines multiples des collections cantonales vaudoises17h00 : Discussion
18h15 : Conférence publique :Michel Melot (ancien directeur de l'Inventaire général du patrimoine culturel français), Les bibliothèques à l'ère du numérique

25 mai 2018

Objets de bibliothèque, une vocation pédagogique

Dès 09h00 : Accueil

09h30 : Susanne Bieri (Bibliothèque nationale Suisse, Berne), Bild und Bibliothek – Genese und geschichtlicher Wandel der Graphischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek

(Bibliothèque nationale Suisse, Berne), Bild und Bibliothek – Genese und geschichtlicher Wandel der Graphischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek
10h00 : Claude Lorentz (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg), Des collections au service d'une grande ambition politique et scientifique : genèse et rôle des collections muséales de la Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg (1871-1918)

10h30 : Discussion

11h00 : Pause café

11h30 : Isaline Deléderray-Oguey (Université de Neuchâtel), Les bibliothèques des musées industriels et d’art industriel en Suisse

(Université de Neuchâtel), Les bibliothèques des musées industriels et d'art industriel en Suisse
12h00 : Amandine Cabrio (Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds), Objets pédagogiques et patrimoniaux. Le statut des collections horlogères à La Chaux-de-Fonds et Le Locle (1850-1950)

Livres et objets à l’aube de la spécialisation muséale

14h30 : Vincent Fontana (Université de Genève, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne), « Déterminer et décrire divers objets d’antiquités » : collections et bibliothèques du Musée cantonal vaudois (1818-1840)

(Université de Genève, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne), « Déterminer et décrire divers objets d'antiquités » : collections et bibliothèques du Musée cantonal vaudois (1818-1840)
15h00 : Danielle Buyssens (Genève), D'une institution à l'autre, quel (changement de) regard sur les objets venus des lointains ?

15h30 : Discussion

16h00 : Pause café

16h30 : Vincent Chenal (Université de Genève), La collection de portraits de la Bibliothèque publique de Genève, un enjeu de l’histoire de la Cité

(Université de Genève), La collection de portraits de la Bibliothèque publique de Genève, un enjeu de l'histoire de la Cité
17h00 : Laurent Naas (Bibliothèque Humaniste de Sélestat), De la bibliothèque au musée : l'exemple de la muséification des collections précieuses de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat

17h30 : Discussion

