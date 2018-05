Summary

C'est autour des liens entre le géant lusophone et le monde ibérique, de la fin du XIXe à nos jours, qu'est organisée la journée d'études « La place du Brésil dans le monde ibéro-américain : insertions, circulations, comparaisons ». La journée sera rythmée par trois tables rondes thématiques : « Perspectives historiques et historiographiques », « La démocratie en question(s) » et « Circulations littéraires dans l'espace ibérique ».