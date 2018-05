Announcement

Apresentação

As I Jornadas Ibero Americanas de Jovens Investigadores em Património Industrial surgem a partir da necessidade de criar um espaço de encontro e de promoção das investigações e metodologias dos trabalhos promovidos por jovens investigadores neste campo de estudo patrimonial.A criação de fóruns, debates e espaços de reflexão, é muito importante para dar visibilidade à investigação, para partilhar conhecimentos e estabelecer redes de colaboração e para sensibilizar os jovens, em particular os jovens investigadores de Património Industrial, para a sua importância na sociedade actual, como novo recurso e oportunidade de trabalho e emprego.Estas I Jornadas Ibero Americanas de Jovens Investigadores em Património Industrial, também se constituirão como espaço de encontro de Docentes, Investigadores, Técnicos de património, Empresários, estudantes e Público em geral, a fim de reflectir e trocar experiências sobre a preservação e valorização deste tipo de património.As comunicações deverão abordar tanto a dimensão teórica como a dimensão prática, relacionada com as temáticas definidas para estas I Jornadas: A documentação, a protecção e reabilitação, a difusão, a gestão e a participação, àreas que contribuem de forma determinante para elevar as potencialidades do Património Industrial e o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável.

Temas das Jornadas

Tema 1. As interacções como uma necessidade de análises que englobem: a arquitectura, as infraestruturas, a memória e a paisagem industrial

Coordenador: Enrique Larive

Esta sessão temática enquadrará narrativas sobre a relação entre o urbanismo e seus vestígios industriais, sendo eles materiais, paisagísticos ou culturais. O objetivo é expor em paralelo investigações e iniciativas de ideários e práticas urbanísticas,arquitetónicas e patrimoniais com abordagens voltadas para o campo da paisagem industrial. São também de interesse análises metodológicas de preservação e rehabilitação, assim como contribuições sobre o património imaterial gerado por edifícios e infraestruturas industriais inseridos no meio urbano.

Tema 2. A diversidade de investigações sobre o património industrial: nas universidades, nas empresas e entre o público em geral.

Coordenadora: Ana Cardoso de Matos

Nesta área temática serão enquadrados trabalhos realizados tanto nas universidades como elaborados por particulares, sendo eles empresas ou indivíduos do público em geral. O intuito deste grande painel é promover o conhecimento sobre investigações e iniciativas que tenham como objectivo a valorização do património industrial, podendo ter um ponto de vista teórico ou prático. Serão bem vindas propostas relacionadas com experiências na área da educação patrimonial, assim como todas as iniciativas que tenham como objectivo discutir a sociedade dentro do âmbito do património industrial com diferentes perspectivas.

Tema 3. A gestão e a participação no campo do património industrial: modelos, estratégias e experiências

Coordenador: Julián Sobrino Simal

Esta temática contemplará os trabalhos relacionados com a gestão e a participação em projetos sobre a temática do património Industrial. Procura-se dar a conhecer as experiências em gestão de património industrial, os desafios que se colocam, que estratégias têm sido utilizadas e de que forma se pode valorizar o património industrial. O objectivo é divulgar experiências deste tipo no âmbito das empresas, do associativismo e ainda de instituições públicas, tendo em conta a relação do património industrial para com a sociedade.

Tema 4. A iniciativa artística em lugares industriais como intervenção patrimonial: fotografia, cinema, música, dança...

Coordenadora: Raffaella Madaluno

Nesta área temática serão enquadrados trabalhos que tratem de tópicos relacionados com iniciativas artísticas, performances e instalações de carácter efémero ou permanente das disciplinas de teatro, dança, música, cinema, fotografia, artes plásticas, dentre outras que utilizem os espaços industriais, fechados ou abertos, como cenários de exibição, contemplação e intervenção. Com esta base se pretende entender as tipologias e as dinâmicas que abordam esta temática, assim como sua perspectiva de avanço em médio e longo prazo.

Submissão de Propostas

Normas para apresentação de resumos

Todos os interessados em participar nestas Jornadas, deverão enviar um resumo com a sua proposta de comunicação que se enquadre numa das áreas temáticas do evento, nas quais devem ser incluídas as seguintes informações:

Título da Comunicação

Indicar o tema escolhido

Nome(s) do(s) autor(es), Filiação Institucional e Contacto Email

Resumo com o máximo de 500 palavras, em Times New Roman 12, espaço duplo, A-4, em formato Word (.docx)

Até 3 referências bibliográficas

5 Palavras Chave (máximo)

Breve curriculum do(s) autor(s) - (5 linhas máximo)

Idiomas admitidos: Português e Espanhol.

Cada autor não pode propor mais do que duas comunicações

Prazos

A submissão de propostas de comunicação devem ser enviadas

até dia 15 de Junho de 2018,

para o seguinte endereço:jornadas.iberoamericanas2018@gmail.com

Notificação de aceitação de propostas: 30 de Junho de 2018

Os autores cujas propostas tenham sido aceites, deverão enviar os textos completos até 15 de Outubro de 2018.

Todas as propostas enviadas serão, bem como a versão final dos textos, serão sujeitas a validação pela Comissão Científica.

As inscrições para as Jornadas abrem a 30 de Junho de 2018O pagamento da inscrição deverá ser efectuado até 30 de Setembro de 2018

Após esta data o custo da inscrição sofre um agravamento de 20%.

Comunicantes: 60 Euros

Estudantes com comunicação: 30 Euros

Público em Geral: 10 Euros

Os estudantes com comunicação deverão fazer prova do seu estatuto, anexando uma cópia do documento de matrícula ou o respectivo cartão de estudante, assim como o comprovativo de pagamento.

Após o dia 30 de Setembro os valores passam a ser respectivamente 72€ / 36€ / 12€

Os estudantes com comunicação da Universidade de Évora e da Universidade de Sevilha têm uma redução de 50% no valor da inscrição, sendo de 15€ até dia 30 de Setembro e 18€ após essa data.

Datas Importantes

Envio das propostas até: (15 de Junho de 2018)

Notificação das propostas aceites, a partir de: (30 de Junho de 2018)

Abertura das Inscrições nas Jornadas: (30 de Junho de 2018)

Pagamento das inscrições com valor reduzido até: (30 de Setembro de 2018)

Envio dos textos completos até: (15 de Outubro de 2018)

Realização das Jornadas, 8,9 e 10 de Novembro de 2018

Organizadores Directores Científicos

Ana Cardoso de Matos, CIDEHUS - Universidade de Évora

Julian Sobrino Simal, Escuela Técnica Superior deArquitectura - Univ. de Sevilha

Comité Científico e Organizador