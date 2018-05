La littérature philosophique clandestine et la traduction

Poursuivant la tradition de nos rencontres annuelles autour de la littérature philosophique clandestine, notre journée d’étude portera cette année sur la place de la traduction, non seulement dans la diffusion de la pensée polémique, mais aussi dans ses stratégies de composition et de diffusion : des écrits se présentant comme la traduction d’œuvres de l’Antiquité ou traduisant partiellement d’autres textes (anciens ou modernes), qu’ils font de ce fait circuler. Comme chaque année, cette journée d’étude permettra de préparer le prochain numéro de notre revue, La Lettre clandestine, qui intègrera les communications présentées dans son dossier thématique.

Informations et contact: susana.seguin@ens-lyon.fr

15 h00 Myriam SILVERA (Université de Rome « Tor Vergata ») « Isaac Orobio de Castro et “Israël vengé” »

14 h30 Sonja LAVAERT (Vrije Universiteit Brussel VUB) « La traduction comme intrigue philosophique et stratégie des Lumières : de Vanini au Traité des trois imposteurs, en passant par Spinoza et son Esprit »

9 h30 Luisa SIMONUTTI (ISPF – CNR, Milan) « Réseaux clandestins : lire et traduire face à la Méditerranée »

9h15 M aria Susana SEGUIN (Université Paul-Valéry Montpellier III–IHRIM UMR5317, ENS de Lyon et IUF) Introduction

