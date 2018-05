Le féminin dans l’Antiquité et écrire dans l’Antiquité

Announcement

Présentation

Volumen est une revue de vulgarisation scientifique éditée depuis 2008 par l’asbl d’études antiques ROMA. Publiée en français, au rythme d’une fois par an, la revue internationale souhaite favoriser la diffusion des travaux qui traitent de manière novatrice des civilisations antiques et de leurs rapports. Volumen s’adresse à un public diversifié, composé de spécialistes et de non spécialistes ; pour cela, les articles doivent être rédigés dans une langue à la fois précise et soignée mais accessible aux lecteurs non spécialisés.

Le prochain numéro de Volumen (n°19-20, 2018) sera consacré à deux thèmes :

Le féminin dans l’Antiquité ;

Ecrire dans l’Antiquité.

Une section « Varia » complètera ce numéro : il est donc possible de soumettre un article ne correspondant pas aux thèmes de l’année mais répondant aux objectifs de Volumen. Toutes les approches sont les bienvenues : historique, littéraire, linguistique, philosophique, juridique, etc.

Le féminin dans l'Antiquité

Le thème du féminin dans l’Antiquité pourra être abordé sous différents angles :

La place des femmes dans l’Antiquité (à Athènes, Sparte, Rome, Sumer, chez les Etrusques, les Hittites…)

Le rôle de femmes majeures (par exemple : Hatshepsout, Cléopâtre VII, Arsinoé II, Agrippine la jeune…)

Les cultes féminins (Vesta, Hathor, Isis…)

Les femmes lettrées (Sappho…)

Le rôle des épouses

Les déesses majeures (Ishtar, Aphrodite, Junon, Athéna…)

La place des femmes dans la littérature antique (Cassandre, Sémiramis…)

La manière dont les femmes antiques furent perçues après l’Antiquité (Renaissance, Lumières…)

Le droit et les femmes

Grossesse, accouchement, maternité

…

Écrire dans l'Antiquité

De même que le thème de l’écriture dans les civilisations antiques :

Les outils de l’écriture (stylet, calame, tablette de cire…)

Les supports de l’écriture (papyrus, parchemin, tablette d’argile…)

Les auteurs antiques

Genres littéraires antiques (tragédies, comédies, satyres, fables…)

La transmission des textes antiques

L’alphabétisation dans l’Antiquité

L’apprentissage de l’écriture

Paléographie antique

Représentations de l’acte d’écriture (stèle, peinture, bas-reliefs…)

Le « statut » de lettré dans l’Antiquité

…

Ces pistes de recherche sont présentées à titre d'exemple et ne sont pas exhaustives. D'autres approches sont les bienvenues.

Conditions de soumission

Le protocole et les modalités de soumission sont les suivants :

la langue de rédaction est le français ;

l’article doit compter entre 2000 et 5000 mots ;

; un résumé en français et traduit en anglais doit accompagner l’article ;

l’article doit parvenir au format .doc ou .docx ;

les illustrations doivent être libres de droits ou, dans le cas contraires, les auteurs doivent soit en détenir les droits soit avoir reçu une autorisation écrite de publication de la part du détenteur des droits ;

la bibliographie et les notes de bas de page doivent correspondre aux standards de la revue (les règles sont disponibles sur le site web de l’asbl ROMA : roma-asbl.be > revue Volumen > Devenir auteur pour Volumen?)

Pour le numéro (2018) à paraître durant le premier trimestre de 2019, les articles doivent être remis

au plus tard le 1er août 2018.

Ils sont à envoyer à Sébastien Polet à asblroma@yahoo.be. Ils seront examinés par le comité de lecture de la revue, qui signalera les corrections éventuelles à l’auteur. Une nouvelle date de remise de l’article dans une version corrigée et définitive sera alors fixée en accord avec l’auteur.

Comité scientifique