Edgar Morin et le cinéma : pratiques théoriques d'un objet monde

Summary

Au cours de ces deux journées d’études on souhaite revenir sur la pensée cinématographique d’Edgar Morin en l’envisageant dans toute sa « complexité » à partir de ses archives déposées à l’Institut mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), de ses articles sur le cinéma et ses ouvrages ou films. On s’intéressera à ce qui se joue dans sa compréhension du cinéma, entre pensée du spectateur, configuration fictionnelle et relation au réel ou captation documentaire. Ces journées réunissent des philosophes mais aussi des sociologues ou des historiens du cinéma afin de tenter de saisir la richesse d’une pensée et ses possibles actuels, alors que le cinéma connaît à l’ère numérique une mutation fondamentale.