Benjamin Stora, l’engagement de l’homme, l’œuvre de l’historien

Présentation

Benjamin Stora est spécialiste de l’histoire coloniale, historien pionnier de la guerre d'Algérie dont il est un grand vulgarisateur. Il est aussi figure intellectuelle majeure aux multiples engagements. À la veille de sa retraite académique, cette manifestation rassemble ses pairs, ses élèves et ses homologues du monde entier autour de son œuvre à la fois académique, grand public et militante pour réfléchir au contour de son héritage. Il s'agit donc de rendre compte de la densité et de la pluralité des apports scientifiques du travail de Benjamin Stora, évaluer l’impact sociétal de son travail et tracer les perspectives futures de recherche et de développement de son héritage.

Programme

Auditorium du MUCEM

J4, 1 Esplanade du J4 – Marseille

Sous le haut patronage du Président de la République

9h30 – 10h00 Introduction de la Journée

Jean-François Chougnet (Président du MUCEM)

(Président du MUCEM) Jean-Claude Gaudin (Maire de Marseille)

(Maire de Marseille) Naïma Yahi (Directrice de Pangée Network)

(Directrice de Pangée Network) Michel Wieviorka (Président de la FSHM)

(Président de la FSHM) Frédérique Vidal (Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

Temps 1 : Le parcours

10h00-12h30

Table-ronde n° 1 : Les apports historiographiques de Benjamin Stora En France

Animation : Frédéric Callens (chef du service des ressources/MHNI) et Pascal Blanchard

Nicolas Bancel (Groupe de recherche ACHAC - UNIL, Lausanne)

(Groupe de recherche ACHAC - UNIL, Lausanne) Anissa Bouayed (Université Paris VII)

(Université Paris VII) Omar Carlier (professeur émérite, Paris VII)

(professeur émérite, Paris VII) Karima Dirèche (TELEMME-Aix Marseille Université-CNRS)

(TELEMME-Aix Marseille Université-CNRS) Yvan Gastaut (Université de Nice-Sophia Antipolis)

(Université de Nice-Sophia Antipolis) Jean-Charles Jauffret (IEP Aix)

(IEP Aix) Aïssa Kadri (Université Paris VIII)

(Université Paris VIII) Jean-Loup Salzmann (Président de l’AMUE)

(Président de l’AMUE) Maryse Tripier (EHESS)

Les apports historiographiques de Benjamin Stora à l’international

Animation : Nadia Hathroubi-Safsaf (journaliste) et Marie Chominot

Andrea Brazzoduro (Oxford University)

(Oxford University) Alec G. Hargreaves (Florida State University)

(Florida State University) Jim House (Leeds University)

(Leeds University) James Mac Dougall (Trinity College)

(Trinity College) Achille Mbembe (Université du Witwatersrand, Johannesburg)

(Université du Witwatersrand, Johannesburg) Abdelmadjid Merdaci (Université Mentouri, Constantine)

(Université Mentouri, Constantine) Hassan Remaoun (CRASC, Oran)

(CRASC, Oran) Todd Shepard (Johns Hopkins University, Baltimore)

14h00-14h30

Ouverture de l’après-midi

Xavier Driencourt (ambassadeur de France en Algérie)

14h30-16h00

Table-ronde n° 2 : L’engagement de l’homme

Animation : Emmanuel Laurentin (journaliste) et Naïma Yahi

Corinne Bord (CGET)

(CGET) Alice Cherki (psychiatre)

(psychiatre) Catherine Coquery Vidrovitch (professeur émérite, Paris VII)

(professeur émérite, Paris VII) Driss El Yazami (Génériques, CNDH du Maroc)

(Génériques, CNDH du Maroc) Nacer Kettane (Beur FM)

(Beur FM) Gilles Manceron (LDH)

(LDH) Samia Messaoudi (Au nom de la mémoire)

(Au nom de la mémoire) Georges Morin (Coup de Soleil)

(Coup de Soleil) Dominique Sopo (SOS Racisme)

Temps 2 : La transmission

16h00-17h15

Table-ronde n° 3 : L’historien et la culture (cinéma, littérature, édition, medias)

Animation : Renaud Dély (journaliste) et Yvan Gastaut

Kader Abderrahim (Sciences Po Paris)

(Sciences Po Paris) Pascal Blanchard (Groupe de recherche ACHAC, chercheur LCP CNRS)

(Groupe de recherche ACHAC, chercheur LCP CNRS) Julien Gaertner (Université Côte d’Azur)

(Université Côte d’Azur) Kaoutar Harchi (CERLIS-Université Paris 3)

(CERLIS-Université Paris 3) Alexis Jenni (écrivain)

(écrivain) Hadj Miliani (CRASC, Oran)

(CRASC, Oran) Hélène Orain (Directrice générale, MNHI)

(Directrice générale, MNHI) Slimane Zeghidour (écrivain et journaliste)

(écrivain et journaliste) Youcef Zerarka (journaliste)

17h30 - 18h30

Table-ronde n° 4 : Les héritages

Animation : Rosa Moussaoui (journaliste) et Stéphane Mourlane (TELEMME-Aix Marseille Université-CNRS)

Les nationalismes algériens:

Linda Amiri (Université de Guyane)

(Université de Guyane) Nejib Sidi Moussa (CNRS/CESSP)

(CNRS/CESSP) Malika Rahal (CNRS/IHTP)

(CNRS/IHTP) Natalya Vince (University of Portsmouth, CNRS/IHTP)

Les acteurs et les institutions françaises:

Abderahmen Moumen (ONACVG, CRHiSM, université de Perpignan)

(ONACVG, CRHiSM, université de Perpignan) Tramor Quemeneur (Université Paris VIII Saint-Denis)

Cultures post-coloniales:

Marie Chominot (Pangée Network)

(Pangée Network) Naïma Yahi (URMIS/Pangée Network)

19h00 - 20h00

Leçon du professeur Benjamin Stora suivie d’une séance de signature

Benjamin Stora reviendra, le temps d’une leçon, sur les enjeux de l’écriture de l’histoire et des retours de mémoire. Oscillant entre l’état de la discipline et les perspectives de recherches pour les années à venir, son propos permettra au plus grand nombre de saisir la portée de ses réflexions, mais aussi la richesse de son legs à l’histoire du fait colonial, de la guerre d’Algérie et de l’immigration.

20h15

Concert de Samira Brahmia (Forum du MUCEM)

Chanteuse franco-algérienne au répertoire pluriel, elle nous propose une ballade musicale qui nous emmène sur les deux rives de la Méditerranée.

Comité d’organisation

Marie Chominot

Paul Max Morin

Naïma Yahi

Comité scientifique

Amar Mohand Amer

Linda Amiri

Pascal Blanchard

Marie Chominot

Peggy Derder

Yvan Gastaut

Paul Max Morin

Abderahmen Moumen

Stéphane Mourlane

Tramor Quemeneur

Naïma Yahi

En partenariat avec la MNHI, le laboratoire Telemme/MMSH/Université d'Aix-Marseille, le laboratoire Urmis/Université de Nice Sophia Antipolis, l’Institut Maghreb Europe (Université Paris 8), l’ambassade de France en Algérie, les associations Remembeur et Ancrages, le groupe de recherche ACHAC et la Mairie de Marseille.

Avec le soutien du Ministère de la Culture, du Ministère de la Défense, du Ministère de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, du CGET et de l’ONACVG.