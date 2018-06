Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire

Announcement

Présentation

Mis en œuvre par le Comité international de paléographie grecque (CIPG) et organisé par Brigitte Mondrain (EPHE, PSL, Saprat) en collaboration avec Morgane Cariou et Emeline Marquis (CNRS, AOrOc), Marie Cronier (CNRS, IRHT) et Philippe Hoffmann (EPHE, PSL, LEM), il présentera le bilan des recherches récentes, regroupées dans 7 sections différentes :

Pratiques peu étudiées d’écriture et de fabrication du livre dans le Moyen Âge byzantin, section coordonnée par Boris Fonkič et Dieter Harlfinger Qui est le copiste au travail ? Autographes, digraphie, le grec écrit par des non-Grecs, les manuscrits bilingues, section coordonnée par Ernst Gamillscheg et Sofia Kotzabassi L’écriture grecque des manuscrits confrontée à celle d’autres supports, section coordonnée par André Jacob et Otto Kresten Paléographie et codicologie des manuscrits grecs copiés entre le XVIIe et le XIXe siècle, section coordonnée par Paul Géhin et Agamemnon Tselikas Nouvelles technologies dans l’étude des manuscrits et nouvelles avancées en paléographie, codicologie, histoire de l’art, section coordonnée par Philippe Hoffmann et Nigel Wilson Paléographie et philologie, section coordonnée par Christian Brockmann et Erich Lamberz Bibliothèques et circulation des livres, section coordonnée par Giuseppe De Gregorio et Santo Lucà

Modalités de soumission

Pour toute information ou proposition de communication, les chercheurs intéressés (et en particulier les jeunes chercheurs) sont invités à s’adresser aux organisateurs du Colloque

jusqu’au 1er juin 2018 au plus tard,

à l’adresse cipg.paris2018@gmail.com ou brigitte.mondrain@ephe.sorbonne.fr. Le programme du Colloque sera ensuite mis en ligne sur le site du Comité international de paléographie grecque.

Les langues du Colloque sont, outre le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le grec et l’italien.

Des bourses d’aide à la mobilité, d’un montant de 500 euros, pourront être attribuées à de jeunes chercheurs (doctorants ou postdoctorants) pour leur permettre de participer au Colloque. Les candidatures, accompagnées d’un bref curriculum vitae, doivent être envoyées jusqu’au 1er juin 2018 à l’adresse bourses.cipg.paris2018@gmail.com

Institutions partenaires