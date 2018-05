Caricature et vie politique en Espagne (1830-1918)

Announcement

Argumentaire

À partir de 1830, les techniques de reproduction et d’impression progressant ainsi que le nombre des lecteurs potentiels, le réseau éditorial se densifie et l’Espagne voit se multiplier feuilles volantes, publications populaires et périodiques illustrées, au rang desquelles celles de nature satirique. La large circulation de ces dernières, qu’elle soit géographique – surtout pour celles produites à Madrid ou Barcelone– ou sociale, leur permet de tisser des réseaux complexes d’interactions idéologiques où les considérations esthétiques occupent une place importante. Faisant l’objet de nombreux débats et commentaires dans la presse « sérieuse », la représentation imagée et déformée des principaux acteurs politiques ou bien celle d’idées et événements marquants semblent en effet prendre part activement tout au long du siècle tant à la formation de l’opinion publique qu’aux débats au sein des partis ou entre eux. Il s’agira lors de ce colloque de s’interroger sur les procédés mis en œuvre par la caricature pour mener ses visées de satire politique, d’analyser l’utilisation que certains partis firent de la caricature, d’étudier le cas particulier de Cuba, encore espagnole pendant la plus grande partie de la période, mais aussi de détailler les stratégies de visibilisation mises en œuvre par les partis et les publications satiriques plus particulièrement madrilènes, catalanes et andalouses.

Programme

Jeudi 24 mai 2018

Sorbonne, Salle Bourjac (17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

9h : Accueil, Présentation et Ouverture du colloque :

Carle Bonafous-Murat (Président de l’Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3) ; Benoît Deveaud (Directeur Adjoint de l’Enseignement et de la Recherche de l’Ecole Polytechnique) et Marie-Linda Ortega (Responsable de l’ASCIGE, co-directrice du CREC, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3).

Langages caricaturaux et politiques. Des stratégies de visibilisation ?

Modératrice : Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

10h00 : Vicente Pla Vivas (Universitat de València) – « Humor accidental y violencia mecánica en la representación gráfica del espacio público español (1830-1870) »

10h30 : Ainhoa Gilarranz Ibáñez (Universidad Autónoma de Madrid) – « El carnaval parlamentario: la (de)construcción del Congreso en las caricaturas del Sexenio Democrático »

11h00 : Isabelle Mornat (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, LISAA) – « Las cripto-caricaturas de El Solfeo (1875-1877) »

11h30 : Débat

Utilisation de la caricature par le Républicanisme

Modérateur : Yves Germain (Université Paris-Sorbonne)

14h30 : Lara Campos Pérez (Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México DF) – « Revolución, república y constitución. Un acercamiento a la gramática iconográfica del republicanismo durante los primeros años del Sexenio (1869-1871) »

15h00 : Antoni Muñoz Borrás (CREC) & Marie-Angèle Orobon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREC) – « La couronne d’Espagne aux enchères : la question de la recherche du roi après la révolution de 1868 »

15h30 : Álvaro Ceballos (Université de Liège) – «Teoría y praxis de la sátira en la prensa española de la primera Restauración»

16h00 : Débat

16h30 : Julien Lanes-Marsall (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC) – « Carnaval, cartes et fête foraine : ‘jeux’ politiques et dérision dans la presse satirique républicaine (1868-1874) »

17h00 : Carlos Reyero (Universidad Autónoma de Madrid) – « Caricaturizar para valorizar. Alegorías republicanas en Cataluña (1873-1918) »

17h30 : Antonio Laguna (Universidad de Castilla la Mancha) & Francesc Martínez Gallego (Universitat de València) – « La eficacia de la propaganda política a través de la prensa satírica: el caso de El Motín (1881-1926) »

18h00 : Débat

Vendredi 25 mai 2018

Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, Salle Athéna (4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Presse satirique illustrée dans l’Espagne d’outre-mer

Modératrice : Renée Clémentine Lucien (Université Paris-Sorbonne)

10h00 : Eva Lafuente (École Polytechnique, CREC) – « El relato gráfico de la insurrección cubana a través de las caricaturas de El Moro Muza »

10h30 : Frédéric Luis Gracia Marín (Université de Nantes, CRINI) & María del Pilar Díaz Castañón (Universidad de La Habana) – « Paisajes gráficos después de la batalla – Caricatura y Política en la prensa cubana tras la guerra de los Diez Años »

11h00 : Fernando Arcas Cubero (Universidad de Málaga) –« Política y políticos en la caricatura de la prensa de información en torno al Desastre. La Unión Mercantil (Málaga, 1895-1898). »

11h30 : Débat

Confluences de genres dans la caricature

Modératrice : Sarah Jammes (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

14h00 : María Eugenia Gutiérrez Jiménez (Universidad de Sevilla) – « Descubrir el presente de forma crítica. Los semanarios satíricos ilustrados por Luis Mariani en Sevilla (1864-1871) »

14h30 : José Manuel López Torán (Universidad Castilla La Mancha) – « Batallas reales, batallas literarias: Don Quijote en la caricatura política española (1898-1918) »

15h00 : Cécile Fourrel de Frettes (Université Paris 13, Pléiade) – « El teatro-mundo del bufón Gedeón (1895-1912): tradición literaria y creación gráfica »

15h30 : Débat

16h00 : Cristina Marinas (École Polytechnique, IMAGER) – « Crítica de arte y caricatura en la revista Madrid Cómico (1880-1912) »

16h30 : Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CREC) – « De l’événement politique à la scène et au tableau : la caricature va au théâtre et au musée »

17h00 : Débat

Clôture du colloque

Organisation

Université Sorbonne Nouvelle (CREC – Atelier ASCIGE)

Ecole Polytechnique

Avec la participation de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée/laboratoire LISAA

Coordination

Lisa Garcia (U. Sorbonne Nouvelle)

Sarah Jammes (U. Sorbonne Nouvelle)

Eva Lafuente (Ecole Polytechnique)

Marie Angèle Orobon (U. Sorbonne Nouvelle)

Marie-Linda Ortega (U. Sorbonne Nouvelle)

Contact : colloque.ascige.2018@gmail.com