La statuaire parisienne au XIXe siècle

Announcement

Journée de conférences proposée par Martine Debieuvre

Direction

Sous la direction d’Anne-Charlotte Cathelineau, Cécilie Champy et Christophe Henry

Argumentaire

Le neuvième symposium d'Histoire de l'art de la Mairie du 11 sera consacré à la statuaire parisienne du XIXe siècle. Produit d'un savoir-faire qui s’inscrit dans une tradition issue de la Renaissance, la grande statuaire publique est conçue par des artistes dotés d'un apprentissage et d'un parcours long et exigeant, aussi savant que pénible physiquement. Elle se décline en un corpus monumental de figures civiles et religieuses qui semblent être là depuis toujours, au point que l'on oublie aisément combien furent complexes les conditions de leur mise en place dans la ville. Au début du XIXe siècle, après la Révolution, toutes les sculptures monumentales en bronze et pierre de la monarchie venaient d’être fondues, démantelées ou déplacées. Un effort considérable, tant économique que politique et artistique fut déployé au cours du siècle pour que la statuaire puisse réinvestir la scène publique, non sans que soit exigé alors un niveau de qualité comparable à celui d'avant la Révolution. Véritable renaissance de l'art monumental, le monument sculpté, de la Restauration à la Troisième République, mérite amplement que lui soient dédiées les recherches des historiens et l'intérêt des amateurs. Cela est d'autant plus légitime que nombre de sculpteurs émérites, qui ont contribué cette aventure plastique exceptionnelle, continuent d'être injustement ignorés ou méprisés, malgré les efforts des institutions patrimoniales et des spécialistes. Ainsi, le renom de Carpeaux, Bourdelle, Maillol ou Rodin ne doit pas évincer d’autres artistes, aujourd’hui moins connus mais non moins talentueux : James Pradier, David d'Angers, François Rude, Auguste Préault, Antoine-Louis Barye, Alexandre Falguière, Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Louis-Ernest Barrias, Henri Chapu, Emmanuel Frémiet, Auguste Bartholdi, Jules Dalou, les frères Morice, Antonin Mercié, Albert Bartholomé et tant d'autres. Ces sculpteurs ont rappelé avec conviction la nature éminemment civique de l'œuvre d'art.

Les symposiums d'Histoire de l'art de la Mairie du 11 sont destinés à un large public d'amateurs, étudiants et curieux. Les conférences proposées, d'une durée de 20 à 30 minutes, sont conçues par les intervenants (professeurs, conservateurs, chercheurs) pour être aisément accessibles et suivies de questions et d'échanges. Aucune formation, réservation ou inscription ne sont nécessaires.

Programme

9h30 : Accueil des participants

9h45 : Introduction par Véronique Milande, conservateur du patrimoine, responsable de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris (COARC)

Première session. La statuaire publique à Paris au XIXe siècle : grandeur et misères

Modération : Cécilie Champy-Vinas, conservateur du patrimoine, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

10h : Paris et ses grands hommes, la statuaire publique parisienne, 1815-1914. Par Joëlle Alazard, professeur agrégé, docteur en Histoire

professeur agrégé, docteur en Histoire 10h30 : Un monument disparu, le Monument à Victor Hugo d’Ernest Barrias. Par Camille Orensanz , docteur en histoire de l’art

, docteur en histoire de l’art 11h : Discussion et pause

Deuxième session. Divers et insolites : les lieux de la sculpture à Paris

Modération : Sébastien Chauffour, conservateur des Archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

11h15 : La « tombe parlante » : l’ornementation expressive dans la sculpture funéraire parisienne. Par Guénola Groud, conservateur général, responsable de la cellule Patrimoine au Service des cimetières de la Ville de Paris

conservateur général, responsable de la cellule Patrimoine au Service des cimetières de la Ville de Paris 11h45 : La sculpture dans les squares et les jardins parisiens. Par Anne-Charlotte Cathelineau , conservateur du patrimoine, responsable de la statuaire publique à la COARC

, conservateur du patrimoine, responsable de la statuaire publique à la COARC 12h15 : Sciences médicales et anatomie dans la sculpture parisienne du XIXe siècle. Par Maxime-Georges Métraux, doctorant en histoire de l’art, université de Paris-Sorbonne

Troisième session. Montrer la statuaire publique au musée

Modération : Christophe Henry, professeur agrégé, docteur en histoire de l’art

14h30 : Une nouvelle galerie des sculptures au Petit Palais. Par Cécilie Champy-Vinas et Anne-Charlotte Cathelineau

et 15h00 : Antoine Bourdelle et le théâtre des Champs-Élysées. Par Colin Lemoine , historien de l’art et responsable des sculptures au musée Bourdelle

, historien de l’art et responsable des sculptures au musée Bourdelle 15h30 : La statuaire monumentale au musée Camille-Claudel de Nogent-sur-Seine. Par Cécile Bertran, conservateur du patrimoine, directrice du musée Camille-Claudel

16h : Discussion et pause.

Conférence de clôture

16h30 : La statuaire publique dans les régions françaises. Par Claire Barbillon, directrice de l’École du Louvre

17h30 : Discussion plénière.