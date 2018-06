Summary

La journée d'études « Dire(s) au Moyen Âge » s'inscrit dans le cadre des Journées d'études sur les discours minoritaires du Lab' TTN (Textes, Théories, Numérique) organisées par l'équipe et vise à promouvoir les études sur les nouvelles marginalités scientifiques, les discours minoritaires comme phénomène à la fois sociologique, littéraire, culturel et numérique. Cette journée consacrée aux « Dires » médiévaux s'attache à envisager divers aspects du "brouhaha" au sens que donne Ruffel à ce mot de la période médiévale en réunissant des historiens, des spécialistes de la conservation et de la restauration, de la linguistique et de la littérature.