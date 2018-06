Summary

L’association Guillaume Budé se fixe pour objectifs de reprendre la tradition humaniste, depuis l’Antiquité gréco-romaine jusqu’au XXIesiècle, et de la vivifier en favorisant l’édition scientifique des grands textes et leur diffusion. Publiées sous son patronage, la Collection des Universités de France dans les domaines grec et latin, mais aussi les collections parallèles consacrées aux auteurs du Moyen-Âge et à la littérature humaniste, jouent un rôle essentiel pour la recherche menée dans ces secteurs en France. Le congrès qu'elle organise les 14 et 15 juin 2018 coïncide avec la célébration de son centième anniversaire et résume dans son intitulé toute son ambition : Éditer, traduire, annoter les textes au XXIes. Poursuivre la tradition humaniste.