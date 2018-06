La décennie décisive : 1869-1879

Annonce

Argumentaire

Naissance et mort de la Troisième République. Il y a un demi-siècle, Jean-Pierre Azéma et Michel Winock s'étaient interrogés à la faveur du centenaire de la débâcle de 1870 sur les ressorts de l'établissement et de la chute de « la plus longue des Républiques »[1]. Et déjà ils s'interrogeaient sur la naissance retardée, la très longue gestation du régime républicain, entre le 4 septembre 1870 et la conquête de tous les pouvoirs par la majorité républicaine en janvier 1879[2]. L’arrivée au port de la République suivant la formule de François Furet résultait à la fois d'une recomposition des forces politiques et d'une imprégnation républicaine du pays dans ses profondeurs municipales.

En 2019, 150 ans après l'Empire libéral et 140 ans après la conquête de la République par les républicains, cette décennie décisive mérite d'être revisitée[3]. En effet, de nombreux travaux universitaires ont renouvelé le regard aussi bien sur la fin du Second Empire que sur l'apport majeur de la famille libérale et modérée à l'élaboration du « modèle républicain »[4]. Ces avancées historiographiques méritent désormais une synthèse et un prolongement par une réflexion mémorielle. En outre, la mise à disposition des chercheurs de nouvelles sources privées et iconographiques peut contribuer à revisiter cette « République sans les républicains ».

Ce colloque se déclinera autour de 4 axes :

Le premier retracera les parcours de grands acteurs de cette décennie tant du côté républicain, (Jules Dufaure, Émile de Marcère, Jules Simon, Henri Wallon, Léon Say) que du côté conservateur (Bardi de Fourtou, Duc de Broglie, D’Audiffret-Pasquier, Auguste Paris, Duc Decazes, Buffet, Rouher…) afin de mettre en relief les caractéristiques de cette génération d’hommes politiques de ces « dix décisives ».

Le deuxième analysera les jeux d'acteurs, les réseaux, les courants et recompositions des familles politiques au gré des crises successives.

Le troisième s'intéressera aux lieux et aux échelles de la mise en place du nouveau régime, avec ses éléments de continuité et de rupture par rapport aux multiples expériences politiques connues en France depuis 1789 (professionnalisation du personnel politique, parlementarisme, décentralisation, entourages politiques et pratiques électorales, influence de la presse et des cercles, etc.)

Le quatrième tentera de mesurer l'empreinte de cette décennie sur le modèle républicain, ses modalités institutionnelles de fonctionnement, la pratique et les politiques des « républicains de gouvernement ».

Le colloque se tiendra à Paris et à Orléans les 3 et 4 septembre 2019.

Calendrier de soumission

Les propositions de communication (résumé de 1 000 signes et bref CV scientifique) doivent être adressées à Pierre Allorant (pierre.allorant@univ-orleans.fr) et à Walter Badier (walter.badier@orange.fr) au plus tard le 1er décembre 2018

L’acceptation des propositions sera communiquée au début du mois de janvier 2019.

Comité scientifique

Pierre Allorant, professeur des universités en histoire du droit, doyen de la faculté de droit, économie, gestion de l’université d’Orléans, secrétaire général du CHPP.

Walter Badier, docteur en histoire contemporaine, université d’Orléans (laboratoire CEPOC-POLEN).

Jean Garrigues, professeur des universités en histoire contemporaine, université d’Orléans, directeur de l’équipe CEPOC-POLEN, président du CHPP.

Thierry Truel, docteur en histoire contemporaine, CEMMC Université Bordeaux Montaigne.

[1] AZÉMA Jean-Pierre et WINOCK Michel, La Troisième République, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Naissance et mort… », 1969, 381 p.

MOLLIER Jean-Yves, GEORGE Jocelyne, La plus longue des républiques (1870-1940), Paris, Fayard, 1994, 872 p.

[2] Formule de François Furet citée in REMOND René, La République souveraine. La vie politique en France (1879-1939), Paris, Fayard, 2005, p. 8.

[3] PINKNEY David H., Decisive Years in France, 1840-1847, Princeton University Press, 1986, 235 p. ; SIRINELLI Jean-François, Les vingt décisives (1968-1985), Paris, Fayard, 2012, 323 p.

[4] BERSTEIN Serge et RUDELLE Odile (dir.), Le modèle républicain, Paris, Presses universitaires de France, 1992, 432 p.

ANCEAU Éric L’Empire libéral, T. 1 : Genèse, avènement, réalisations, Paris, Spm Lettrage, coll. « Kronos », 2017 ; L’Empire libéral, T. 2 : Menaces, chute, postérité, Paris, Spm Lettrage, coll. « Kronos », 2017 ; FONTAINE Marion, MONIER Frédéric et PROCHASSON Christophe, Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte, 2013, 401 p. ; HOUTE Arnaud-Dominique, Le Triomphe de la République (1871-1940), tome 4 de l’ « Histoire de la France contemporaine », Seuil, 2014, 464 p.