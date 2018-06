Financement des retraites et gestion des risques

Annonce

Le GRANEM sous la responsabilité de Jésus Herell NZE OBAME et Enareta KURTBEGU, organise une journée d'études dans le cadre du programme de recherche PANORisk financé par la région des Pays de la Loire.

Elle se déroulera à la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l'Université d'Angers, le jeudi 28 juin 2018 de 8h45 à 18h15, Amphi. Lagon (3e étage).

Présentation

Malgré leur poids relatif dans la richesse nationale, les systèmes de retraite font face aux défis du maintien de leur solvabilité et d’un taux de remplacement optimal en termes de bien-être à servir aux participants pour la retraite. Ces systèmes doivent continuellement adapter leurs structures pour gérer les risques liés aux chocs économiques (croissance, inflation), biométriques (démographique, longévité,..) et financiers (taux d’intérêt, …) auxquels ils font face, et protéger les actifs une fois à la retraite contre le risque de pauvreté.

Au cours des vingt dernières années, leur non-soutenabilité anticipée s’est traduite par un changement de paradigme dans la nature du service d’assurance retraite et de la solidarité entre les générations. L’on assiste, en effet, à une transition de régimes par répartition à prestations définies offrant des pensions élevées vers des régimes par capitalisation à cotisations définies dont les pensions sont aléatoires. Cette transition n’a pas été homogène entre les pays. Le Royaume-Uni a opté pour une transition directe vers ce nouveau système. Les Pays-Bas ont adopté une voie médiane en introduisant des plans d’épargne retraite collectifs à cotisations définies. La France est restée fidèle à ses régimes par répartition à prestations et à cotisations définies, et fait toujours face aux effets du taux de dépendance sur l’équilibre financier de ces régimes de retraite.

Malgré cette hétérogénéité entre les pays dans les choix de politique publique des retraites, de nombreuses questions demeurent :

Quelles sont les limites imposées par ces risques sur le financement collectif des retraites ? Comment sont-elles prises en compte dans le pilotage des systèmes de retraite ?

Ces risques sont-ils spécifiques aux contrats à prestations et à cotisations définies ? Sont-ils assurables ?

Face aux évolutions économiques et sociétales, les objectifs des systèmes de retraite sont-ils toujours atteints ?

Quels sont les nouveaux services et produits d’assurance qui permettent de mieux gérer les risques ?

Va-t-on vers une individualisation du financement des retraites ?

L’objectif de cette journée d’études est de réunir les chercheurs, les praticiens, et le public intéressé par ces questions, afin de partager les points de vue respectifs sur les leçons à tirer des transitions en cours et des solutions envisageables face aux risques.

Programme

08h45-09h00 Registration

09h00-09h15 Welcome Address by:

Jesus NZE OBAME , co-organizer of the workshop

, co-organizer of the workshop Christophe DANIEL , Dean of the Faculty

, Dean of the Faculty Serge BLONDEL, Member of PANORisk’s supervisory board

09h15-10h45

Anne LAVIGNE , Conseil d'Orientation des Retraites, “How parametric adjustments may reduce risks in a PAYG pension system? The French case”

, Conseil d'Orientation des Retraites, “How parametric adjustments may reduce risks in a PAYG pension system? The French case” Frederic GANNON (U. Le Havre - EDHEN & OFCE - Sciences Po), Florence LEGROS (ICN - Business School), Vincent TOUZE (OFCE - Sciences PO) “Sustainability of Pension Schemes: Building a Smooth Automatic Balance Mechanism with an Application to the US Social Security”

10h45-11h00 Coffee Break

11h00-12h30

Samia BENALLAH, Université de Reims"From financial to political risk? Lessons from French experience of pension reforms”

Université de Reims"From financial to political risk? Lessons from French experience of pension reforms” Jérôme GLACHANT, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CES“Longevity risk and precautionary demand for annuities”

12h30-14h00 Lunch Break

14h00-15h00 David BLAKE , Pensions Institute, Cass Business School “Longevity risk and how to manage it in pension plans”

, Pensions Institute, Cass Business School “Longevity risk and how to manage it in pension plans” 15h00-16h00 Eduard PONDS, University of Tilburg, APG, Netspar“Pension funds in the Netherlands: Reform, Risk and Regulation”

16h00-16h15 Coffee Break

16h15-17h15 Ole SETTERGREN,Swedish Pensions Agency “Title to come”

17h15-18h15 Round Table: Challenges in Pension Funding and Solutions for the Well-Being of future Retirees

Chairman: Jérôme GLACHANT, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CES

Panel guests:

François-Xavier ALBOUY, Chaire TDTE

Chaire TDTE Alain VILLEMEUR , Chaire TDTE

, Chaire TDTE David BLAKE , Pensions Institute, Cass Business School

, Pensions Institute, Cass Business School Eduard PONDS , University of Tilburg, APG, Netspar

, University of Tilburg, APG, Netspar Ole SETTERGREN, Swedish Pensions Agency

18h15 Closing speech Enareta KURTBEGU, co-organizer of the workshop

18h20-19h00 Closing cocktail

Comité scientifique

Guido HULSMANN,

Enareta KURTBEGU,

Jésus Herell NZE OBAME

Comité d’organisation