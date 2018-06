Announcement

Programme

15 juin 2018

Université d’Artois, Maison de la Recherche, salle R1

Organisation : C. Nédelec et M. Roussillon

9h30 Accueil et introduction

10h – 12h Récits de fêtes

Marie-Claude CANOVA-GREEN , Goldsmiths, University of London. Regards féminins sur la fête de Versailles de 1668.

Kirsten DICKHAUT , Stuttgart Universität. Écrire la fête, fêter l'écriture : Félibien et la machinerie royale.

Laura NAUDEIX, Université Rennes 2. Une fête pour le Dauphin en 1688.

12h – 13h30 Déjeuner

13h30 – 14h45 Fêtes inventées

Claudine NÉDELEC , Université d’Artois. Les fêtes burlesques des Mazarinades.

Christophe SCHUWEY, Université de Fribourg. Une fête virtuelle : le Parlement d'amourde 1669.

15h00 – 16h15 Mémoire et transmission

Youri CARBONNIER , Université d’Artois, CREHS. Les Menus Plaisirs : mémoire et laboratoire des fêtes de cour au XVIII e siècle

Benoît BOLDUC, New York University. À la recherche du Balet comique de la Royne : détour historiographique.

Journée organisée dans le cadre du projet Merveilles de la cour avec le soutien de l’université d’Artois, du centre Textes et Cultures, du Centre de Recherches et d’Études Histoire et Société et de la Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales.