Geste de la main, mouvement de la voix

Summary

Les entretiens « Musique ancienne en Sorbonne » ont été fondés en 2004 pour créer un lieu d'échange entre tous les acteurs de la musique ancienne, musiciens, musicologues, facteurs, mélomanes, enseignants, étudiants, etc. Centrés sur les musiques médiévales, Renaissance ou baroques au sens large, ils offrent un espace d'exposé et de discussion à toutes les approches méthodologiques et thématiques pouvant intéresser la musique jusqu'à la Révolution française. L'Association musique ancienne en Sorbonne (AMAS) et les enseignants de Sorbonne Université organisent annuellement ces rencontres. La revue Le Jardin de Musique ouvre ses colonnes à la publication des communications. Les entretiens sont toujours accompagnés de concerts offerts par les ensembles musicaux de Sorbonne Université (Camerata baroque, master MIMA), placés notamment sous la direction de Katarina Livljanić, Benjamin Bagby, Jean-Christophe Frisch.