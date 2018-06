Images en mémoire, mémoires en image

Annonce

KHATIB, Lina (2006). Filming the Modern Middle East: politics in the cinemas of Hollywood and the Arab World, I.B. Tauris, London, 242 pages.

Durant la dernière décennie, et suite aux événements actuels dans le monde arabe et aux bouleversements politiques et sociaux qui s’ensuivent, de la Tunisie jusqu’en Syrie en passant entre autres par le Liban, l’Egypte, la Palestine ou la Libye, les œuvres interrogeant ces conflits sont en quelque sorte mises sous les feux de la rampe : cinéastes, documentaristes, vidéastes, plasticiens et photographes sont sollicités pour être les témoins d’une période considérée comme un tournant majeur dans le destin des pays de la région. Mais la question demeure la suivante : quels bouleversements profonds, pertinents et durables ces événements ont-ils provoqué dans les pratiques cinématographiques et artistiques des pays concernés ?

La revue traite principalement du cinéma, du théâtre et des arts du spectacle en général dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et les pays méditerranéens globalement. Revue semestrielle et trilingue (français, arabe, anglais), elle est composée d’un dossier thématique, d’une section Varia et d’une section consacrée à des comptes rendus de manifestations culturelles et artistiques de la région.

Presentation of the peer-reviewed journal Regards – revue des arts du spectacle

The peer-reviewed journal Regards – revue des arts du spectacle is published by the Institut d’Etudes Scéniques, Audiovisuelles et Cinématographiques (IESAV) of the Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ).

The journal deals with Film studies, Theater studies and visual arts in general, in the MENA region as well as Mediterranean countries. It is published twice a year and is trilingual (French, English and Arabic). It comprises a call for papers section, a Varia section and a reviews section.

For its first issue, Regards launches a call for papers for its thematic dossier as well as for its Varia section.

Images and memory: representations of conflicts in Arab countries during the 2010s

The questions of memory and representations of conflicts are deeply rooted in the cinematic and artistic practices of Arab countries: Lebanese cinema always questions its civil war, since it started in 1975, exploring until today its consequences in a troubled national and regional socio-political context; Egyptian cinema, despite censorship and the alignment of the industry on political regimes, reveals in different ways societal and geopolitical upset; Palestinian cinema tries to document a presence, a proof of the existence of a people, but also to identify a fleeing space-time context and identity…

During the last decade, and following the recent events in the Arab world and the political and social turmoil that followed, from Tunisia to Syria via Lebanon, Egypt, Libya or Palestinian territories, the works questioning those conflicts have gotten in a way under the limelight: filmmakers, documentarians, video artists or photographers are constantly solicited to be the witnesses of a period considered to be a turning point in the destiny of these countries. But the question that remains is the following: what profound and enduring upheavals those events caused in the cinematic and artistic practices of the countries in question?

By taking into consideration the cinemas and the visual practices of Lebanon and Arab countries, we will try to formulate our problematic based on certain questions: in modern and contemporary history, what representation(s) these artists offered of their native societies? And what place do Film, video and visual arts in general occupy in the cultural and social life of the aforementioned countries?

Also, through an overview of contemporary visual practices, of their production and national, regional and international exploitation, we will try to apprehend the limits, the potential and the challenges of these practices, and to surmise their capacity to account for the history and actuality of the Arab countries.

This call for papers has the objective to: suggest possible new research axes regarding contemporary artistic practices; to account for the links between the Film community, the different artistic communities and the political and civil milieu; to discuss the different means used by filmmakers and artists to represent past or current conflicts.

The main axes of research covered by this issue are the following (non-exhaustive list):

Representations of conflicts in Arab cinemas (Lebanon, Egypt, Iraq, Syria, Tunisia, Palestinian territories…).

The persistence of conflict fall-outs in the face of amnesia and deliberate occultation.

The work of Female Filmmakers, and their predominant role in certain national cinemas, specifically Lebanon.

The relation between filmmakers and national production structures on one hand and political regimes in place on the other (Lebanon, Egypt, Algeria, Morocco, Syria…)

The contradictory memories of wars.

The ‘Arab springs’ seen from Europe: cinematic and media exchanges and relations between Arab countries and European countries.

Exchanges between Arab cinemas and other artistic practices (Literature, music, graphic arts…)

Submission Guidelines

The contributors must submit their text in one of the following languages: French, English or Arabic. They must send it to the following electronic address: regards@usj.edu.lb

Before September 30 2018

The mail must include :

The title of the article

The abstract (1000 signs maximum, with spaces).

A bio-bibliography (500-750 signs, with spaces).

The article (35000 signs maximum, with spaces)

The articles will be examined by the editorial committee and submitted to a double blind evaluation. The authors will be informed of the reading committee’s decision by mid-November.

Scientific Committee

The journal has an editorial committee, a reading committee, as well as a scientific committee nominated for three years. The first scientific committee is as follows :

Elie Yazbek, PR associé (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban – président du comité scientifique)

Ghada Sayegh, MCF (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Toufic El-Khoury, MCF (IESAV, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Karl Akiki, MCF (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Jacqueline Nacache, PR (Université Paris Diderot – Paris 7, France)

José Moure, PR (Université Paris Panthéon Sorbonne – Paris 1, France)

Fabien Boully, MCF (Université Paris Nanterre, France)

André Habib, PR (Université de Montréal, Canada)

Dalia Mostafa, Assistant PR (University of Manchester, Angleterre)

Hamid Aidouni, PR (Université Abdelmalek Essaadi, Maroc)

Editor-in-chief : Joseph Korkmaz, PR (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

Bibliography

ARMES, Roy (2010). Arab Filmmakers of the Middle East: a Dictionary, Bloomington, Indiana University Press., 194 pages.

BEAUGÉ, Gilbert & CLÉMENT, Jean-François (dir.) (1995). L’Image dans le monde arabe, Paris, CNRS, 322 pages.

BOEX, Cécile, « Être cinéaste syrien », in Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient. In MERMIER Franck & PUIG Nicolas, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2007, p. 175-201.

DABASHI, Hamid (2006). Dreams of a Nation: on Palestinian cinema, Verso, London, 213 pages.

DEVICTOR, Agnès (dir.), Cinémas arabes du 21ème siècle : nouveaux territoires, nouveaux enjeux, Aix-en-Provence, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, 2013.

DONNEZ-COLIN, Gönül (dir.) (2007). The Cinema of North Africa and the Middle East, Waliflower Press, London, 292 pages.

GERTZ, Nurith & KHLEIFI, George (2008). Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and Memory, Edinburgh University Press, Edinburgh, 224 pages.

KHATIB, Lina (2008). Lebanese Cinema: Imagining the civil war and Beyond, IB Tauris, New York, 214 pages.

KHATIB, Lina (2006). Filming the Modern Middle East: politics in the cinemas of Hollywood and the Arab World, I.B. Tauris, London, 242 pages.

KHAYATI, Khemaïs (1996). Cinémas arabes : topographie d’une image éclatée, L’Harmattan, Paris, 247 pages.

SALTI, Rasha (2006). Insights into Syrian Cinema, Rattapala Press, New York, 189 pages.

Yazbek Elie, Regards sur le cinéma libanais 1990-2010, Paris, L’Harmattan, 2012, 78 pages.