Doctorat – L'École en guerre (1870-1945)

Announcement

Projet

Engagé dans un projet de recherche sur la réussite éducative en Picardie (PREUVE), le laboratoire CAREF souhaite approfondir un des aspects de l’étude, à savoir le rôle joué par les trois guerres qui ont ravagé le territoire des Hauts-de-France depuis 150 ans dans les difficultés éducatives aujourd’hui rencontrées. Le projet prendrait en compte en effet les trois dernières guerres et exploreraient les conséquences des destructions, de l’occupation (en 1870 dans la Somme, en 1914 dans le Nord par exemple et en 1940) de la désorganisation de l’enseignement dans la région des Hauts-de-France.

L’aspect matériel et organisationnel serait pris en compte, notamment concernant la question du recrutement des instituteurs (nombre d’entre eux jeunes et dynamiques ont été tués en 1914-1918 ou fait prisonniers en 1944-1945) mais également les conséquences sur les apprentissages des enfants et des adolescents : illettrisme, fréquentation scolaire, examens et concours, interruptions des cours, impossibilité d’utiliser les locaux scolaires, bombardements, déplacements.

Il serait également intéressant de comprendre comment la représentation de la guerre a été véhiculée parmi les élèves, le rôle du pacifisme chez les maîtres d’école dans l’entre-deux-guerres. Les relations entre le corps enseignement et les autorités d’occupation et plus largement comment se comportent les acteurs d’une institution bouleversée pendant et après la guerre. De nombreuses sources d’archives sont disponibles tant dans les archives des cinq départements (malgré des destructions dans l’Aisne par exemple), mais également à la BDIC (enquête menée par un inspecteur général) ou au Musée national de l’éducation (enquête Ozouf).

Modalités de candidature

Dossier à envoyer pour le 15 juin.

Projet de thèse en 5 pages maximum avec indication succinte des sources et bibliographie

Les candidatures sont à envoyer à bruno.poucet@u-picardie.fr et Julien.cahon@u-picardie.fr. Ils ont pour tâche de proposer une ou un candidat à l'appréciation du jury.

Évaluation

Un entretien de préselection sera organisé.

Un jury sélectionnera ensuite les candidats présentés par les direfférents laboratoires de sciences humaines. Ce jury est composé des membres du conseil de l'école doctorale et se déroule début juillet.

Le jury de classement définitif entre les candidats présentés par les différents laboratoires est composé des membres de l'école doctorale sciences humaines et sociales : ce sont nécessairement des professeurs ou des habilités, la plupart du temps directeur de laboratoire en sciences humaines et sociales ou représentants des directeurs, les étudiants élus par leurs pairs. Le jury est donc pluridisciplinaire (histoire, sciences de l'éducation, science politique, droit, littérature) Les directeurs pressentis ne font pas partie du jury.

La liste complète de ces membres se trouve sur le site de l'école doctorale. https://www.u-picardie.fr/ecoles-doctorales/edshs/

La liste du jury est donnée ici en pièce jointe.

Encadrement

Directeur Bruno Poucet, professeur des universités,

co-directeur : Julien Cahon, maître de conférences.

Bruno Poucet est professeur en histoire de l’éducation dans le département de sciences de l’éducation de l’UFR de sciences humaines à l’Université de Picardie Jules Verne. Il est directeur du CAREF.

Julien Cahon est maître de conférences en histoire de l’éducation à l’ESPE de l’académie d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne. Il est membre du conseil de laboratoire du CAREF.