Summary

Les changements climatiques constituent un risque majeur pour la plupart des États et territoires insulaires du Pacifique sud, y compris les archipels de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna. Dans ce contexte, ce colloque a pour l’objectif de déterminer dans quelle mesure les stratégies de lutte ou d'adaptation aux changements climatiques influent sur la situation de la France dans la région sud-pacifique, qu’il s’agisse de ses relations avec les territoires français, de ses liens diplomatiques avec les États riverains, ou de son influence dans les forums régionaux. La question climatique pourrait être le moteur de relations régionales renouvelées, et le développement d’une « diplomatie climatique » un vecteur opportun de redéfinition du rôle de la France dans le Pacifique sud.