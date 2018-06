Stages à l’Institut historique allemand

Announcement

Présentation

L’Institut Historique Allemand à Paris attribue des stages dans la recherche aux étudiants - majoritairement de semestres avancés - à l’université, qui portent un intérêt aux domaines de recherche de l’IHA ;

À la bibliothèque

Aux étudiants en documentation en fin de formation les préparant au travail au sein d’une bibliothèque scientifique

Aux étudiants en histoire qui peuvent aussi effectuer un stage en bibliothèque ;

En rédaction

Aux étudiants en histoire ou de cursus d’édition ;

Dans l’administration

Aux étudiants et apprentis dans les domaines administratifs ;

Dans l’organisation d’événements

Aux étudiants en histoire qui souhaitent acquérir une expérience dans l’organisation d’événements scientifiques ;

Dans la communication

Aux étudiants en histoire qui souhaitent acquérir une expérience dans le domaine de la communication ;

Dans l’informatique

Aux étudiants et apprentis en informatique, spécialisés dans l’administration des systèmes d’information ou d’autres spécialités équivalentes ;

Durée

La durée du stage est en principe d’au moins deux mois avec cinq jours ouvrés par semaine (35 heures par semaine) ; pour les stagiaires en bibliothèque en principe trois mois (25 heures par semaine) ; en règle générale, la durée du stage ne peut excéder 308 heures.

Les étudiants vivant à Paris peuvent poser leur candidature pour un stage en parallèle des études. Dans ce cas la durée du stage peut dépasser 3 mois avec deux jours ouvrés par semaine (14 heures).

Les stages après les études ne peuvent être proposés aux candidats avec des études achevées que sous certaines conditions et dans des cas exceptionnels.

Il n’y a pas de stage proposé pour les élèves du cycle secondaire et les étudiants débutant leurs études.

Conditions et précisions

Des connaissances en langue française et en informatique (pour les stagiaires en bibliothèque éventuellement en catalogage) sont demandées.

Les stagiaires doivent être inscrits dans leur université ou leur formation au moment du stage. L’appartenance à une assurance maladie dans le pays d’origine ou d’étude ainsi qu’une attestation de responsabilité civile sont obligatoires.

Les stagiaires doivent indiquer toute autre activité et relation contractuelle au moment de la candidature. Une autre activité rémunérée n’est en principe pas possible.

La fondation Max Weber assure, pour les stages d’une durée supérieure à un mois et d’une durée maximale de 308 heures, une rémunération forfaitaire de 300 Euro par mois. Sur demande et sous réserve des conditions correspondantes le DAAD assure un soutien financier supplémentaire. Les frais en lien avec le stage (par exemple frais de transport pour les bibliothèques ou autres, frais de carte de lecteur, frais de reproduction aux archives) sont remboursés aux stagiaires. Au besoin et si possible, une chambre à l’Institut sera mise à disposition des stagiaires pour l’ensemble de la durée du stage. La chambre à l’Institut sera déduite avec les avantages en nature (à partir du 01/01/2018 : 226 Euro par mois) sur la rémunération.

Les stagiaires seront dirigés par les responsables nommés par le directeur pour le service à la recherche, la bibliothèque, la direction de l’administration, l’organisation d’événements, le domaine de la communication ou du service informatique.

Obligations

En acceptant le stage le stagiaire s’engage

A utiliser son séjour à l’Institut dans le but prévu, de prévenir l’administration de l’Institut de tous les éléments qui peuvent être importants pour le déroulement du stage,

De reconnaitre et de suivre le règlement intérieur de l’Institut,

De se manifester le premier et le dernier jour de travail auprès de la direction, de la direction de bibliothèque et de la direction de l’administration.

Modalités de candidature

La sélection des stagiaires revient à la seule direction de l’Institut et se déroule en principe en octobre pour l’année suivante.

La date limite de dépôt des candidatures est le 15 septembre.

S’il y a encore des places disponibles au-delà de cette date, des stages peuvent être accordés après la date ci-dessus. Le candidat/ la candidate ne peut pas prétendre de droit à une place de stage. L’octroi du stage peut être annulé à tout moment en cas de raisons suffisantes. Une attestation de stage sera établie à la fin du stage. Les droits pour les textes et autres travaux réalisés au cours du stage reviennent à l’IHA.

Les demandes de stage doivent être envoyées au secrétariat de l’IHA et doivent contenir les informations suivantes :

Etudes (semestre, université) ou formation (année de formation, lieu de formation et institut de formation)

Centres d’intérêt et sujets de recherche

Si le stage est prévu obligatoirement dans le cadre des études et s’il est effectué dans le cadre d’une convention de stage avec un établissement français.

Sont à fournir :