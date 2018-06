Les Caillard d’Aillières

Résumé

Sous la présidence du Professeur Jean-Marie Constant, cette journée d'études retrace l’histoire des Caillard d’Aillières et témoigne de la continuité de la présence d’une famille sur un territoire et d’une permanence dans ses engagements locaux et nationaux, militaires, politiques ou religieux, de l’Ancien Régime à la période contemporaine.