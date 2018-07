Autour de la bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Summary

La mise en ligne de la bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel en avril 2017 a été l’occasion de mettre à la disposition du public et des chercheurs les notices de 205 manuscrits (avec leurs reproductions numériques) et de 1260 volumes imprimés provenant de l’ancienne bibliothèque monastique du Mont Saint-Michel. Ces livres, saisis par l’État lors de la Révolution française, sont conservés à Avranches depuis 1791. Ce colloque dresse un état des lieux des recherches et des travaux récents portant sur les livres, tant manuscrits qu’imprimés, et sur la bibliothèque du Mont Saint-Michel. La période retenue couvre le Moyen Âge et l’époque moderne : elle s’étend de la fondation du Mont Saint-Michel par l’évêque d’Avranches Aubert (708) à la fermeture du monastère lors de la Révolution française (1791).