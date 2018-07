Summary

Ce congrès portera sur « la mythologie des plantes », c’est-à-dire sur les relations ancestrales tissées entre les hommes et les végétaux, ceux-ci étant conçus ou perçus comme incarnations, prolongements, manifestations ou représentations de personnages surnaturels, d’êtres tutélaires ou encore légendaires. À travers les mythes, contes, récits hagiographiques, légendes et traditions orales supposant l’animisme des végétaux, on s’attachera notamment à la façon dont s’expriment, se répondent et se transforment les croyances sollicitées. En étudiant les savoirs et les gestes associés, on envisagera la plante comme moyen d’accès, d’intercession, voire de manipulation, auprès de divinités, saints protecteurs, personnages légendaires ou encore animaux mythiques.