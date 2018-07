Summary

L’Académie des inscriptions et belles-lettres organise la XXIXe édition du colloque de la villa grecque Kérylos les 12 et 13 octobre 2018, dont la thématique est la suivante : « Des tombeaux et des dieux ». Les chercheurs invités présenteront leurs derniers travaux dans le domaine de l’étude et de la représentation des rites funéraires, depuis l’époque de l’Antiquité classique jusqu’au Moyen Âge, avec des incursions dans les cultures de l’Asie Centrale et de l’Amérique préhispanique