Contrat doctoral en histoire moderne (projet EANAR, 2018-2021)

Sujet de recherche :

Le sujet de recherche a pour objectif de constituer le corpus prosopographique des élites administratives des territoires de la maison d’Albret-Bourbon au XVIe siècle, principalement les souverainetés de Navarre et Béarn ainsi que les territoires féodaux d’Angoumois, d’Albret, Périgord et Limousin auxquels on peut rajouter La Rochelle où la cour de Navarre a établi son siège durant une partie des guerres de religion.

Il s’agit donc à partir de la constitution de ce corpus des serviteurs que l’on peut qualifier d’« officiers secondaires » de la monarchie navarraise dans ses territoires aquitains, d’en étudier les liens familiaux et professionnels afin d’appréhender la constitution d’un véritable réseau. C’est en effet au moment où l’administration de l’État moderne se met en place que l’on voit se constituer un véritable corps d’administrateurs au service des Albret et des Bourbons qui œuvrent pour la défense de ses intérêts locaux comme plus lointains.

Ce sujet s’inscrit dans le cadre du projet de recherche EANAR (Les Élites Administratives en Nouvelle Aquitaine à la Renaissance sur les territoires de la maison d’Albret-Bourbon) de la Région Nouvelle Aquitaine et est adossé au programme ANR Acronavarre (2017-2020) qui entend écrire une histoire comparative des pratiques administratives et de gouvernement dans le Sud-Ouest à la lumière des actes royaux navarrais qui ont été rédigés entre 1484 (accession de la famille d’Albret au trône de Navarre) et 1594 (accession d’Henri de Navarre au trône de France sous le nom d’Henri IV).

Profil recherché et missions

La/le doctorant(e) devra posséder une bonne expérience en paléographie française du XVIe siècle. Elle/il bénéficiera d’aides financières pour ses frais de mission dans le cadre du projet, d’un bureau dans les locaux de l’équipe ITEM et devra établir sa résidence principale à Pau. Elle/Il sera intégré(e) aux travaux quotidiens des membres des projets Acronavarre et Eanar.

Modalités de soumission

CV à envoyer avant le 27 août 2018 à philippe.chareyre@univ-pau.fr

Université de Pau et des Pays de l’Adour, Projet Région Nouvelle Aquitaine EANAR, Laboratoire ITEM (EA 3002)

Pour tout renseignement contacter :

philippe.chareyre@univ-pau.fr

denes.harai@univ-pau.fr

Comité de sélection

Philippe Chareyre (UPPA)

Laurent Jalabert (UPPA)

Véronique Lamazou-Duplan (UPPA)

Mickaël Augeron (Un. La Rochelle)

Vincent Cousseau (Un. Limoges)

Dénes Harai (UPPA)

Partenaires universitaires du projet

Université de La Rochelle, laboratoire CRHIA EA 1163, Mickaël Augeron

Université de Limoges, laboratoire CRIHAM EA 4270, Vincent Cousseau

Partenaires institutionnels du projet

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de Charente, de Charente-Maritime, de la Haute-Vienne.