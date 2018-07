Announcement

La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Meknès organise un colloque international intitutlé « Langue spécialisée / Langue de spécialité et enseignement : quelle didactisation ? » les 06 et 07 décembre 2018.

Argumentaire

Suivre un cours à l’université, c’est s’engager sur un chemin aux multiples embranchements. En effet, être étudiant ne se résume pas à écouter un enseignant parler. Etre étudiant suppose l’appartenance à un milieu d’enseignement où circule un certain langage, qui n’est pas celui du quotidien. L’étudiant reçoit, interprète, comprend puis manipule un langage complexe qui est le fruit d’un travail orchestré par un nouveau type d’acteur : l’enseignant chercheur.

La réussite à l’université semble donc ainsi conditionnée par le degré d’appropriation des discours propres au domaine universitaire, qu’il s’agisse de les comprendre ou de les produire, et force est de constater que cette appropriation fait l’objet de nombreux questionnements chez les enseignants comme chez les spécialistes. Effectivement, l’enseignant possède un rôle pédagogique primordial et qui se résume dans un triangle pédagogique : enseignant, apprenant, savoir. Trois pôles intimement liés : le savoir peut être le contenu de formation, la matière ou le programme à enseigner. L’enseignant est celui qui fait exister, transmet et fait apprendre le savoir. Quant à l’apprenant, il apprend grâce à une situation pédagogique mise en place par l’enseignant. Le rapport entre l’enseignant et le savoir est la relation didactique qui permet à l’enseignant d’enseigner. Le rapport entre l’enseignant et l’apprenant est la relation pédagogique qui permet à l’enseignant de former. Enfin, le rapport entre l’apprenant et le savoir est la relation d’apprentissage qui permet à l’apprenant de s’approprier le savoir.

Outre cette logique indiscutable, la problématique se tient surtout dans les interactions verbales entre enseignant et apprenant détenant un répertoire plus ou moins vaste de variétés linguistiques. De ce fait, les besoins de l'enseignement impliquent des choix de discours adaptés aux objectifs de l'apprentissage ainsi qu'au type de public. Cependant, deux problèmes majeurs se posent dans le cadre de l'enseignement des langues : un problème de reconnaissance des caractéristiques discursives et un problème d'instrument d'analyse.

Si pour les étudiants la difficulté apparaît dans les discours auxquels ils ont affaire en milieu universitaire, il revient à l’enseignant de didactiser le contenu scientifique afin de le vulgariser auprès des étudiants. En d’autres termes, il incombe à l’enseignant de communiquer, enseigner mais aussi expliciter. Quelques interrogations se posent alors. Comment « vulgariser » ou « didactiser » en tenant sa place dans la communauté scientifique ? Comment obtenir une interaction qui se manifeste par le biais et au sein même de séquence de forme ou à fonction explicative? Comment y a-t-il production langagière en une seule langue sachant que le milieu est plurilingue ? Que dire des métissages des langues (arabe, français berbères) ? Comment réaliser une relation socio-institutionnelle des interlocuteurs : relation scientifique, didactique ou scientifico-didactique ?

A titre indicatif, les contributions seront inscrites dans les axes qui suivent :

Etude linguistique des langues et des discours de spécialité (caractéristiques typographiques, lexicales, morphosyntaxiques, sémantiques, pragmatiques, etc.)

Langues spécialisées/discours spécialisés et traduction : didactique de la terminologie, transfert culturel

langues et domaines : Langue et droit; Langue et politique; Langue et économie; Langue et littérature; Langue et religion; Langue et médias

Langue de spécialités et formation

Contact de langue et langue de spécialités

Langue spécialisée et insertion professionnelle

Conditions de soumission

Propositions (résumés de 300 mots) et Curriculum Vitae de l’intervenant sont à envoyer à l’adresse suivante : discours.2018@gmail.com

avant le 04 novembre 2018

Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation, sera envoyé à la même adresse selon les critères suivants :

Police de caractère : Times New Roman 12.

20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises).

Texte justifié à gauche et interligne simple.

Citations en bas de page, titres en italique.

Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte.

Les langues de communication seront : français/ anglais/ l’arabe

Temps imparti à chaque intervention : 20 minutes

Hébergement et restauration

Le colloque ne prend en charge que les repas et les pauses café des 06-07 décembre 2018. Les frais de voyage et d’hébergement restant à la charge du participant

Calendrier

Envoi de proposition : avant le 04 novembre 2018

Notification d’acceptation : à partir du 1 2 novembre 2018

Envoi du texte intégral de l’intervention : avant le 28 novembre 2018

Envoi du programme définitif : 03 décembre 2018

Colloque : 06-07 décembre 2018

Lieu : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, BP 3102, Toulal, Meknès, Maroc. www.fsjes-umi.ac.ma

Correspondance : discours.2018@gmail.com

Comité d’organisation

Fatima-Zohra BENSALAH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Fatima EL MASSOUDI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Mounia ZIZI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Comité scientifique

BOUAYAD Abdelghani, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

ZOUHRI Mohamed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

MAAMAR Mustapha, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

IHAZIRIR Abdelmalek, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

ABDOUH Mohammed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

EL BEKKAY El Maazouz, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

BENSALAH Fatima-Zohra, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

EL MASSOUDI Fatima, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

ZIZI Mounia, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

MESKINE Driss, Écoles Normale Supérieure, Meknès

BENNANI Said, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ain Chock, Casablanca

Institution de rattachement

La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc