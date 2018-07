Announcement

Colloque international - 10, 11 et 12 octobre 2018

Université de Lille et Université d’Artois

Argumentaire

Malgré la disparition de grands monuments religieux du Moyen Âge central dans le nord de la France, un certain nombre d’édifices subsistent en élévation, et d’autres ont été révélés par les fouilles. Durant ces dernières années, la multiplication des chantiers, l’appropriation de l’archéologie du bâti par l’historien de l’architecture, l’apport des méthodes de datation et la relecture des sources ont renouvelé nos connaissances sur l’architecture de cette période.

Le choix est porté ici sur l’architecture religieuse et monastique entre le début du XIe siècle et le début du XIIIe siècle dans la partie septentrionale de l’ancienne province ecclésiastique de Reims (diocèses de Thérouanne, Tournai, Arras et Cambrai), qui s’étendait bien au-delà des limites actuelles du nord de la France. À cette époque, l’activité constructrice est féconde : il s’agit soit de reconstructions sur des sites existants, comme pour les cathédrales d’Arras ou de Cambrai, ou les abbayes, telle Saint-Bertin de Saint-Omer, soit de nouvelles implantations, qui sont parfois l’œuvre de nouvelles communautés canoniales, qu’elles soient séculières (Saint-Omer de Lillers) ou régulières, ou de nouvelles communautés monastiques, tels les cisterciens (Vaucelles, Clairmarais), par exemple. Qu’ils aient subsisté ou disparu, les monuments construits durant cette période révèlent le dynamisme de la création architecturale de cette vaste région, au carrefour de l’Europe du nord. Les voies fluviales, dont l’Escaut, frontière entre le Saint Empire romain germanique et la Flandre, fut un axe majeur, permirent notamment la circulation de matériaux, accompagnée des transferts des formes et des techniques.

Programme

Mercredi 10 octobre 2018

Université de Lille, Salle des colloques de la Maison de la recherche

9h30 Accueil du public

10h00 Ouverture du colloque, Stéphane Michonneau (directeur IRHiS, Univ. Lille)

(directeur IRHiS, Univ. Lille) 10h10 Introduction, François Blary (Univ. libre de Bruxelles, CReA-Patrimoine)

Présidence : François Blary, Univ. libre de Bruxelles, CReA-Patrimoine

10h30 Vincent Debonne (Agence du Patrimoine de Flandre, Belgique), La brique gothique. Matériaux et techniques de construction dans le comté de Flandre au XIIIe siècle

11h00 Pause

11h15 Alain Salamagne (Univ. Tours, CESR), La pierre, le modèle et Villard de Honnecourt

(Univ. Tours, CESR), La pierre, le modèle et Villard de Honnecourt 11h45 Laetitia Dalmau (Direction de l’archéologie du Pas-de-Calais), Le prieuré Saint-Albin à Bapaume (XI e -XVII e siècles)

(Direction de l’archéologie du Pas-de-Calais), Le prieuré Saint-Albin à Bapaume (XI -XVII siècles) 12h15 Discussion

12h45 Déjeuner

Présidence : Anne Baud, Univ. Lyon 2, ARAR

14h00 Étienne Louis (Musée - parc archéologique Arkéos de Douai), Hamage : un prieuré bénédictin dans la plaine de la Scarpe, 1133-1566

(Musée - parc archéologique Arkéos de Douai), Hamage : un prieuré bénédictin dans la plaine de la Scarpe, 1133-1566 14h30 Jeroen Westerman (Service des Monuments historiques, province de Gueldre, Pays-Bas/ Univ. Leiden), La cathédrale de Tournai et l’architecture du domaine capétien, 1130-1160

(Service des Monuments historiques, province de Gueldre, Pays-Bas/ Univ. Leiden), La cathédrale de Tournai et l’architecture du domaine capétien, 1130-1160 15h00 Delphine Hanquiez (Univ. Artois, CREHS), Les parties romanes de l’ancienne collégiale Notre-Dame de Saint-Omer

15h30 Pause

15h45 Nicolas Dessaux (Service Archéologie, Direction du patrimoine, Lille), Archéologie du bâti de l’hospice Comtesse de Lille : les bâtiments disparus du XIII e siècle

(Service Archéologie, Direction du patrimoine, Lille), Archéologie du bâti de l’hospice Comtesse de Lille : les bâtiments disparus du XIII siècle 16h15 Discussion

Jeudi 11 octobre 2018

Visites de sites

Départ et retour en car depuis Arras, Place du Maréchal Foch, 8h30-18h00

9h30 La collégiale Saint-Omer de Lillers (Pas-de-Calais). Visite par Bruno Danel-Marcé qui y consacre sa thèse : La collégiale Saint-Omer de Lillers. Analyse architecturale et archéologique, sous la direction d’Arnaud Timbert (Univ. Picardie Jules Verne, TrAme).

12h00 Déjeuner

14h30 Abbaye de Vaucelles (Nord). Accueil par Jean-Marie Duhamel (Conseil départemental du Nord) : présentation du projet de mise en valeur par le département du Nord, nouveau propriétaire de l’abbaye depuis le 5 décembre 2017.

(Conseil départemental du Nord) : présentation du projet de mise en valeur par le département du Nord, nouveau propriétaire de l’abbaye depuis le 5 décembre 2017. Visite du bâtiment des moines et des vestiges de l’abbatiale par Sandrine Conan qui y consacre sa thèse : L’abbaye de Vaucelles aux XIIe et XIIIe siècles : étude architecturale et d’archéologie du bâti, sous la direction de Christian Heck (Univ. Lille, IRHiS).

Vendredi 12 octobre 2018

Université d’Artois (Arras), Amphithéâtre Jacques Sys, bâtiment du Dôme

8h45 Accueil du public

Présidence : Mathieu Vivas, Univ. Lille, IRHiS

9h15 Bruno Danel-Marcé (Univ. Picardie Jules Verne, TrAme), Un parcours continu, via les combles des bas-côtés, dans la collégiale Saint-Omer de Lillers. Pour quels utilisateurs ? À quelles fins liturgiques ?

(Univ. Picardie Jules Verne, TrAme), Un parcours continu, via les combles des bas-côtés, dans la collégiale Saint-Omer de Lillers. Pour quels utilisateurs ? À quelles fins liturgiques ? 9h45 Hélène Agostini, Laetitia Dalmau, Jean-Michel Willot (Direction de l’archéologie du Pas-de-Calais), L’église abbatiale de l’abbaye du Mont-Saint-Éloi et son évolution architecturale du Xe au XIIIe siècle

10h15 Pause

10h30 Jean-Claude Routier (INRAP), Évolution du chœur de l’église abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer du XII e au XV e siècle d’après le résultat des fouilles programmées (2009-2011)

(INRAP), Évolution du chœur de l’église abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer du XII au XV siècle d’après le résultat des fouilles programmées (2009-2011) 11h00 Sandrine Conan (Univ. Lille, IRHiS), Le sanctuaire à déambulatoire et chapelles rayonnantes discontinues dans le nord de la France vers 1200 : citation et adaptation d’un modèle

(Univ. Lille, IRHiS), Le sanctuaire à déambulatoire et chapelles rayonnantes discontinues dans le nord de la France vers 1200 : citation et adaptation d’un modèle 11h30 Discussion

12h00 Déjeuner

Présidence : Jeroen Westerman, Service des Monuments historiques, province de Gueldre, Pays-Bas/ Univ. Leiden

13h30 Élise Baillieul (Univ. Lille, IRHiS), L’architecture de l’abbatiale de Clairmarais à la lumière d’une iconographie inédite

(Univ. Lille, IRHiS), L’architecture de l’abbatiale de Clairmarais à la lumière d’une iconographie inédite 14h00 Jean-Baptiste Vincent (Univ. Caen Normandie, CRAHAM), L’abbaye de Bonport : une architecture cistercienne gothique du XIIIe siècle en Normandie

14h30 Pause

14h45 Discussion

15h15 Conclusion, Sandrine Conan (Univ. Lille, IRHiS) et Delphine Hanquiez (Univ. Artois, CREHS)

Comité scientifique

Anne Baud,

François Blary,

Sandrine Conan,

Delphine Hanquiez,

Mathieu Vivas

Jeroen Westerman.

Organisation

Sandrine Conan (Univ. Lille, UMR 8529 – IRHiS) e

Delphine Hanquiez (Univ. Artois, EA 4027 – CREHS)

Ce colloque bénéficie du parrainage de la Société Française d’Archéologie.

Inscription

Inscription en ligne avant le 28 septembre en suivant ce lien

Adresse et accès

Université de Lille - Campus Pont-de-Bois, Rue du Barreau, 59650 Villeneuve d’Ascq / Plan

Université d’Artois - 9 rue du Temple, 62030 Arras / Plan