Announcement

Argumentaire

Les Archives nationales sont le seul dépôt d’archives à conserver des actes originaux mérovingiens et l’un des plus riches qui soit en ce qui concerne les originaux carolingiens. Elles ont de ce fait une responsabilité particulière dans la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel. Le projet de recherche qu’elles mènent depuis quelques années sur ces documents témoigne de l’attention renouvelée qui leur est portée par les institutions de conservation. Ces enquêtes patrimoniales confluent aujourd’hui avec les études sur l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge pour apporter un nouvel éclairage sur la société et la culture du premier millénaire, soulignant notamment combien la mise en écrit était alors un des modes privilégiés d’expression du pouvoir.

La présente journée d’étude se propose d'examiner une partie de ce corpus documentaire, les diplômes des rois mérovingiens, en considérant leurs divers aspects (supports, écriture, langue, sceaux, remplois) à la lumière de récentes découvertes. Elle insistera sur les potentialités d’investigation qu’ils offrent et sur la fécondité de la mise en commun des connaissances, tant pour la recherche historique que pour la valorisation du patrimoine, en croisant les regards de restaurateurs, de physiciens, de médecins et d’historiens.

Programme

9 h – Accueil des participants

9 h 30 – Ouverture par Emmanuel Rousseau , directeur des Fonds aux Archives nationales et Étienne Wolff, directeur de THEMAM

9h 40 – Introduction Josiane Barbier, Université Paris Nanterre-UMR 7041 ArScAn/équipe THEMAM et Marie-Adélaïde Nielen, Archives nationales–UMR 7041 ArScAn/équipe THEMAM

Matérialités

9 h 50 – « Conservation et mise en scène, le projet de restauration et de reconditionnement des papyrus et des parchemins mérovingiens des Archives nationales » Marc Gacquière , Archives nationales, atelier de restauration, de reliure et de dorure et Agnès Prévost , Archives nationales, atelier de restauration des sceaux.

10 h 20 – « Imagerie scientifique et matériaux constitutifs des sceaux des Archives nationales » Anne-Solenn Le Hô et Anne Maigret, Centre de recherche et de restauration des musées de France

10 h 50 Pause

11 h 00 – « Analyse élémentaire et micro-structurale de poils et cheveux humains inclus dans des sceaux en cire » Philippe Charlier , université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - musée du Quai Branly, et Solenn Reguer, SOLEIL , Synchrotron, Gif-sur-Yvette

11 h 00 – « Analyse élémentaire et micro-structurale de poils et cheveux humains inclus dans des sceaux en cire » Philippe Charlier, université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - musée du Quai Branly, et Solenn Reguer, SOLEIL, Synchrotron, Gif-sur-Yvette

11 h 30 – « Dagobert remis à l'endroit par Mabillon : papyrus mérovingiens, faussaires dionysiens et savants bénédictins » Sébastien Barret, Institut de recherche et d'histoire des textes, Laurent Morelle, École pratique des Hautes Études, PSL-SAPRAT et Marc Smith, École nationale des Chartes-École pratique des Hautes Études, PSL-Centre Jean Mabillon

12h Discussion

12h 15 Déjeuner

Discours

14 h 15 – « L’écriture des documents mérovingiens » Marc Smith

14 h 45 - "Les jugements mérovingiens conservés en originaux, miroirs d'une oralité formelle (660-717) Rémy Verdo, Archives municipales de Toulouse - École nationale des chartes, PSL-Centre Jean Mabillon)

15 h 15 Pause