Colloque des 15 et 16 novembre 2018_Université de La Rochelle

Archéologie

En archéologie, les rituels funéraires sont toujours complexes à appréhender, à restituer et à comprendre. Les travaux engagés sur cette thématique depuis quelques décennies ont mis en évidence la complexité des cérémonies au sein desquelles la création de la sépulture n’est qu’une étape. Les autres phases du rituel, comme la préparation du corps, le traitement des restes du bûcher en cas de crémation, les rituels funéraires et commémoratifs, sont souvent mal documentés tandis que les substances organiques ont rarement survécu à l’épreuve du temps. Parmi celles-ci, les offrandes biologiques (végétales/florales, alimentaires, cosmétiques, aromatiques, médicinales et magico-thérapeutiques…) posent de nombreux problèmes d’identification et d’interprétation dans le cadre des funérailles ou des commémorations. La manipulation, la consommation, le dépôt de matériaux et produits biologiques sous forme de libation, d’ornement (tapis de fleurs, couronnes végétales, etc.) ponctuent les funérailles et célébrations, avec une gestuelle codifiée où les liquides comme les larmes, le sang, le lait, le vin, l’huile, le parfum coulent pour le défunt tandis que les dépôts alimentaires peuvent être très diversifiées (œufs crus ou cuits, pains, galettes, bouillies, oiseaux crus ou cuits, parts de viandes, ragouts, etc.). Parfois, ce sont des fac-similés en terre cuite qui remplacent de manière symbolique les aliments tandis que des vases à parfum déposés dans la tombe ont pu ne jamais en contenir comme l’attestent différentes campagnes d’analyses de contenus. Un grand nombre des dépôts relève de la sphère biologique. Leur identification est un défi relevé depuis quelques décennies dans le cadre de travaux interdisciplinaires. Les frontières de l’indiscernable reculent ainsi par l’exploration de nouveaux protocoles interdisciplinaires. Au-delà de l’identification des substances biologiques, cette rencontre scientifique s’intéresse aux problématiques liées à leur préparation, aux gestes associés à leur dépôt et à la scénarisation des espaces funéraires.

Les différentes sources littéraires, épigraphiques et iconographiques seront croisées avec les données archéologiques et archéométriques afin d’arriver à une meilleure compréhension de la place des matériaux et substances biologiques dans les pratiques funéraires du Néolithique à la période moderne.

Ce colloque de 2 jours clôturera un cycle de trois Rendez-Vous scientifiques initiés en 2016 par le Gaaf et l’ANR MAGI sur le thème : Manger, boire, parer, parfumer pour l’éternité. Les offrandes biologiques pour les morts du Néolithique à l’époque moderne (pour plus d’informations sur les deux premières journées : https://www.gaaf-asso.fr/rendezvous/manger-boire-parer-parfumer-pour-leternite/).

Ces trois manifestations scientifiques feront l’objet d’une publication de synthèse en 2019. Les travaux de recherche en cours, ceux des étudiants de master et de thèse sont les bienvenus.

