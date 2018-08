Genre et sexualités

Announcement

Argumentaire

L’Observatoire International du Couple, de la Conjugalité et de l’Extraconjugalité (OICCE) (oicce.net), affilié à l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry au Gabon, et le Centre de Recherches Sciences Sociales Sports et Corps (CRESCO) (cresco.univ-tlse3.fr/), affilié à l’Université Paul Sabatier-Toulouse 3 en France, coorganisent un colloque international sur « le genre et les sexualités » les 17/18 juillet 2019.

Objectif

Ce colloque s’intéresse à l’organisation du genre (comme système de production et de hiérarchisation des sexes) et de la sexualité dans différents contextes socio-culturels. Il s’agit de traiter les enjeux, les problèmes, les tensions et contradictions qui se déploient simultanément sur « le genre et les sexualités » au sein de différentes sociétés.

L’objectif est d’une part de comprendre les représentations, les organisations et les logiques d’action qui rendent possible la persistance des asymétries et des inégalités de genre en matière de sexualité. D’autre part, de saisir les logiques d’action, les représentations et les controverses relatives aux valeurs et enjeux égalitaristes constitutifs d’un espace de la cause des femmes en lien avec la sexualité. Ce colloque favorise les approches anthropologiques, démographiques et sociologiques. Seules les communications ayant une dimension empirique seront retenues. Aucune région du monde n’est exclue et les communications peuvent proposer la comparaison entre différentes aires géographiques ou bien mettre l’accent sur l’une d’entre elles.

Il s’agira, à partir de travaux ancrés dans les différents contextes socio-historiques, d’ouvrir des pistes de recherche, réflexion, discussion permettant de mettre en place un programme de comparaisons internationales. Ce colloque constitue ainsi la première pierre d’un programme de recherche international. La publication d’un ouvrage collectif ou d’un numéro spécial de revue scientifique est prévue à partir des meilleures communications. Les articles (entre 30 000 et 70 000 signes selon le support) seront attendus au plus tard pour décembre 2019. Aussi, il est attendu que les communicant.e.s participent aux deux journées du colloque.

Axes thématiques

Les communications s’inscriront dans l’une ou plusieurs des cinq grandes thématiques proposées :

Masculinité et féminité : Différences, égalité et hiérarchies dans les représentations culturelles et religieuses et dans les pratiques de socialisation.

Corps et sexualité : Transformations et tensions des normes et légitimités juridiques, sociales, culturelles et religieuses dans l’espace privé et dans l’espace public.

Espace public, espace privé : Harcèlement, violence, police de genre et formes de résistance.

Éducation, formation : Institutions éducatives et socio-éducatives ; inégalités socio-sexuées ; scolarisations ; professionnalisations.

Santé : Institutions et actrices, acteurs de la santé ; politiques de santé ; inégalités socio-sexuées de santé ; VIH/Sida et autres IST ; handicaps ; maladies.

Modalités de soumission des propositions

Les propositions de communication demandées doivent être envoyées

avant le 1er octobre 2018.

La langue du colloque est le français.

Les propositions comprendront sur deux pages distinctes :

En page 1 :

Nom de·s auteur·e·s

Statut(s)

Discipline(s)

Un curriculum vitae abrégé.

Établissement(s) ou laboratoire(s) de rattachement

Adresse(s) électronique(s)

Titre de la communication - Proposition de numéro(s) d’axe(s)

En page 2 :

Titre de la communication - Proposition de numéro(s) d’axe(s)

5 mots clefs

Résumé (entre 3 000 et 5 000 signes espaces compris) qui précise l’objet de la communication, les questions centrales, le cadrage théorique, les outils méthodologiques, les données empiriques mobilisées

Principales références bibliographiques

L’adresse pour la soumission des propositions est la suivante : genreetsexualites2019@gmail.com

Comité scientifique