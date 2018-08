Transferts culturels franco-italiens au Moyen Âge

Announcement

Argumentaire

Le thème des transferts culturels est apparu comme le meilleur moyen d’étudier ce qui à la fois rapproche et sépare ces deux espaces centraux de la Romania. Les va-et-vient entre ces deux mondes sont tellement nombreux qu’ils semblent presque remettre en cause la notion de« transfert culturel », les deux contextes n’apparaissant que comme un seul monde et ne nécessitant donc aucune « dynamique de resémantisation » spécifique. Mais les ressemblances peuvent aussi cacher des mouvements souterrains culturels, linguistiques, esthétiques, religieux,qui aboutissent à une polarisationprogressive de ces deux espaces et à des identités littéraires bien distinctes.La structuration des trois journées du colloque en cinq séances principales et deux tables rondes devrait permettre de réfléchir à ce sujet selon cinq approchescomplémentaires qui entendent tenir compte de l’ensemble des mouvements qui mettent en relation et en tension les lettres gallo-romanes et le volgare tout aulong du Moyen Âge vernaculaire.

Programme

Vendredi 20 septembre

École pratique des Hautes Études - Salle Gaston Paris

9 h : Accueil

9 h 15 : Discours de bienvenue

Approches méthodologiques et traditions critiques / Approcci metodologici et tradizioni critiche

Présidence : Roberto Antonelli, Professeur émérite à Sapienza, Università di Roma, Accademia nazionale dei Lincei

9 h 30 : Massimo Bonafin (Università di Macerata), Somiglianze e differenze nella comparazione

(Università di Macerata), Somiglianze e differenze nella comparazione 10 h : Frédéric Duval (Ecole nationale des Chartes – Centre Jean Mabillon), avec Elisa Guadagnini (CNR – Opera del Vocabolario Italiano), Étude comparée de la représentation lexicale du théâtre antique en français et en italien médiévaux

10 h 30 : Discussion et pause

11 h 15 : Lino Leonardi (CNR – Opera del Vocabolario Italiano – Università di Siena), Ce que la philologie italienne a appris de la philologie française

(CNR – Opera del Vocabolario Italiano – Università di Siena), Ce que la philologie italienne a appris de la philologie française 11 h 45 : Anne Rochebouet (Université de Versailles Saint-Quentin – DYPAC), Le franco-italien : perspectives nationales

(Université de Versailles Saint-Quentin – DYPAC), Le franco-italien : perspectives nationales 12 h 15 : Discussion

12 h 45 : Déjeuner (buffet)

Influences linguistiques et modèles littéraires / Influenze linguistiche e letterarie

Présidence : Marie-Madeleine Castellani, Professeur à l’Université de Lille

14 h : Maria Colombo-Timelli (Sorbonne Université – STIH), Usuriers, couards, traîtres : la (mauvaise) réputation des Lombards en moyen français

(Sorbonne Université – STIH), Usuriers, couards, traîtres : la (mauvaise) réputation des Lombards en moyen français 14 h 30 : Giovanni Palumbo (Université de Namur) – Laura Minervini (Università di Napoli, Federico II), La tradition de la Chanson d’Aspremont entre France et Italie.

(Université de Namur) – Laura Minervini (Università di Napoli, Federico II), La tradition de la Chanson d’Aspremont entre France et Italie. 15 h : Cinzia Pignatelli (Université de Poitiers – CNRS – CESCM), La première traduction française des traités moraux d’Albertano da Brescia a-t-elle été réalisée par un italien ? Retour sur une thèse récente

15 h 30 : Discussion et pause

Table ronde sur le thème "Influences linguistiques et modèles littéraires / Influenze linguistiche e letterarie"

Présidence : Jean-René Valette, Professeur à Sorbonne Université)

16 h 15 :

Fabrizio Cigni (Università di Pisa),

(Università di Pisa), Valérie Fasseur (Université de Pau et des Pays de l’Adour – ALTER),

(Université de Pau et des Pays de l’Adour – ALTER), Paolo Squillacioti (CNR – Opera del Vocabolario Italiano),

(CNR – Opera del Vocabolario Italiano), Andrea Valentini (Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – CLESTHIA),

(Université Sorbonne nouvelle Paris 3 – CLESTHIA), Barbara Wahlen (Université de Lausanne)

17 h 30 : Discussion

19 h 30 : Cocktail de bienvenue au Club des enseignants de la Sorbonne

Vendredi 21 septembre

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Grande Salle des séances

9 h 30 : Allocution de Michel Zink, de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Circulations de motifs lyriques et narratifs / Circolazione di forme e generi letterari, temi e motivi lirici e narrativi

Présidence : Arianna Punzi, Professeur à Sapienza, Università di Roma)

10 h : Maria Luisa Meneghetti (Università di Milano), Du motif littéraire au motif artistique dans la culture française du Moyen Âge

(Università di Milano), Du motif littéraire au motif artistique dans la culture française du Moyen Âge 10 h 30 : Richard Trachsler (Universität Zürich – Romanisches Seminar), Les voyages du cœur mangé. Du ragoût au ragot

(Universität Zürich – Romanisches Seminar), Les voyages du cœur mangé. Du ragoût au ragot 11 h : Nicola Morato (Université de Liège), « Quidiés vous estre fiex de roi por che que je vous i apel ? » Lorsque l’enfant paraît dans les cycles arthuriens en prose

(Université de Liège), « Quidiés vous estre fiex de roi por che que je vous i apel ? » Lorsque l’enfant paraît dans les cycles arthuriens en prose 11 h 30 : Discussion

12 h 15 : Cocktail déjeunatoire

Traductions et bilinguisme / Traduzioni e bilinguismo

Présidence : Michel Zink, de l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

14 h : Claudio Galderisi (Université de Poitiers – CNRS – CESCM), Deux cultures littéraires séparées par une même langue-mère ? Quelques seuils de la traduction entre l’oïl et l’italien (et vice-versa)

(Université de Poitiers – CNRS – CESCM), Deux cultures littéraires séparées par une même langue-mère ? Quelques seuils de la traduction entre l’oïl et l’italien (et vice-versa) 14 h 30 : Maria Careri (Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara), Copiare provenzale (e francese) in Italia nel Medioevo. Interferenze (paleo)grafiche.

(Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara), Copiare provenzale (e francese) in Italia nel Medioevo. Interferenze (paleo)grafiche. 15 h : Fabio Zinelli (École pratique des Hautes Études – SAPRAT), Langues en contact et traditions littéraires dans les textes français d’Italie

(École pratique des Hautes Études – SAPRAT), Langues en contact et traditions littéraires dans les textes français d’Italie 15 h 30 : Discussion et pause

Table ronde sur le thème "Traductions et bilinguisme / Traduzioni e bilinguismo"

Présidence : Sylvie Lefèvre, Professeur à Sorbonne Université

16 h 15 : Luca Barbieri (Université de Fribourg), Roberto Tagliani (Università di Milano), Géraldine Veysseyre (Sorbonne Université – STIH)

17 h 15 : Discussion

20 h : Dîner

Samedi 22 septembre

Sorbonne Université - Amphithéâtre Guizot

Modernité et Moyen Âge / Medioevo e Modernità

Présidence : Anna Maria Babbi, Professeur à l’Università di Verona

9 h : Roberto Antonelli (Sapienza, Università di Roma), Nell’abisso degli archetipi

(Sapienza, Università di Roma), Nell’abisso degli archetipi 9h 30 : Sébastien Douchet (Aix-Marseille Université – CIELAM), Esquisse d’une réception française de Brunet Latin à l’âge classique (xvie-xviiie siècles)

10 h : Discussion et pause

10 h 30 : Antonio Pioletti (Università di Catania), Francia, Italia, Mediterraneo: filologia romanza e filologie nazionali fra Medioevo e Moderno

(Università di Catania), Francia, Italia, Mediterraneo: filologia romanza e filologie nazionali fra Medioevo e Moderno 11 h : Jean-Jacques Vincensini (Université de Tours – CESR – CNRS), Lévi-Strauss à Carduel. Pensée mythique et médiévistiques italienne et française

11 h 30 : Discussion et pause