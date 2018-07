Announcement

Argumentaire

L’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC) et l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP) organisent, avec le soutien de la Maison Heinrich Heine, de la Freie Universität de Berlin, du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise et du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA), un colloque sur le thème : Crise migratoire et perspectives politiques en France, en Allemagne et en Europe le lundi 15 octobre 2018, de 9h30 à 17h00 et le mardi 16 octobre 2018, de 9h30 à 12h30.

Cette rencontre constitue le dernier volet du projet de formation-recherche « La France et l’Allemagne à l’épreuve de la crise migratoire », mené par l’IFAEE (ex-CIRAC), la DGAP et la Freie Universität de Berlin, avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise.

Accueilli à la Maison Heinrich Heine, ce colloque fournira l’occasion d’étudier les perceptions française, allemande et européenne face aux flux migratoires et s’intéressera à la problématique de la montée des populismes. Il sera ensuite question de la capacité de la France et de l’Allemagne à coopérer sur le sujet. L’attention se focalisera enfin sur les réactions des autres pays européens (Italie et Royaume-Uni) et sur la politique européenne en matière de migration. Ce colloque s’adresse à des experts français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et politiques) et sera ouvert aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

Les contributions présentées dans le cadre du projet feront l’objet d’une publication.

Langues de travail : allemand et français le 15/10 (avec traduction simultanée), français le 16/10.

Inscription

La participation au colloque est gratuite.

Contact et inscription (à l’aide du fichier joint) : Solene.Hazouard[at]u-cergy.fr

Programme

Lundi 15 octobre 2018

9h30 – 10h00 Introduction

Stephan Martens, Professeur des universités et directeur de l’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC)

Professeur des universités et directeur de l’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC) Claire Demesmay, Directrice du programme « Relations franco-allemandes », Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

10h00 – 12h40 Séance 1 : Perceptions française, allemande et européenne face à la montée du populisme

Cette première séance s’intéressera aux perceptions française, allemande et européenne face aux flux migratoires et abordera la problématique de la montée des populismes.

Intervenants :

Patrick Moreau, Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et membre du laboratoire Dynamiques européennes (DynamE) de l’université de Strasbourg

Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et membre du laboratoire Dynamiques européennes (DynamE) de l’université de Strasbourg Pascal Perrineau , Professeur des universités à Sciences Po, Centre de recherches politiques de Sciences Po

, Professeur des universités à Sciences Po, Centre de recherches politiques de Sciences Po Frank Decker, Professeur à l’université de Bonn et directeur scientifique de l’Académie de Bonn pour la recherche et la théorie sur la politique appliquée (BAPP)

Présidence : Nele Wissmann,Attachée de recherche à la Konrad-Adenauer Stiftung (Paris) et chercheuse associée au Comité d’études des relations franco-allemandes de l’Institut français des relations internationales (IFRI)

(Pause-café : 11h15 – 11h30)

12h40 – 14h20 Déjeuner libre

14h20 – 17h00 Séance 2 : Quelle capacité de coopération entre la France et l’Allemagne ?

Cette deuxième séance s’interrogera sur les possibilités de coopération entre la France et l’Allemagne en vue de promouvoir l’intégration des migrants et de freiner la montée du populisme.

Intervenants :

Jacques Barou , Chercheur émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

, Chercheur émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Eva Britting-Reimer , Directrice du service « Fondement de la procédure d’asile et du régime d’asile européen commun » à l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF)

, Directrice du service « Fondement de la procédure d’asile et du régime d’asile européen commun » à l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés (BAMF) Borris Diederichs, Responsable du programme « Diversité et Participation », Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)

Présidence : Claire Demesmay, Directrice du programme « Relations franco-allemandes », Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

(Pause-café : 15h35 – 15h50)

Mardi 16 octobre 2018

9h30 – 12h10 Séance 3 : Réactions face à la crise migratoire et à la montée du populisme au niveau de l’Union européenne

Lors de cette troisième table ronde, l’analyse portera sur la réaction de l’Italie et du Royaume-Uni face à la crise migratoire et sur la politique européenne en matière de migration.

Intervenants :

Italie : Chiara Marchetti , Maître de conférences au département des sciences de la médiation linguistique et des études interculturelles, université de Milan

, Maître de conférences au département des sciences de la médiation linguistique et des études interculturelles, université de Milan Royaume-Uni : Vincent Latour , Professeur de civilisation britannique contemporaine à l’université Toulouse-Jean Jaurès

, Professeur de civilisation britannique contemporaine à l’université Toulouse-Jean Jaurès Politique migratoire communautaire : Yves Pascouau, Chercheur à l’université de Nantes, titulaire de la chaire Schengen-Alliance Europa, membre de l’Institut d’Études Européennes et Globales et éditeur du site EuropeanMigrationLaw

Présidence : Olivier Cassagnau, Maître de conférences en civilisation britannique à l’université Bordeaux-Montaigne

(Pause-café : 10h45 – 11h00)

12h10 – 12h30 Conclusion

Stephan Martens , Professeur des universités et directeur de l’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC)

, Professeur des universités et directeur de l’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE, ex-CIRAC) Claire Demesmay, Directrice du programme « Relations franco-allemandes », Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Informations pratiques

Langues pratiquées : allemand et français le 15/10 (avec traduction simultanée), français le 16/10.

Lieu de la manifestation :

Maison Heinrich Heine, Cité Internationale Universitaire de Paris

27C bd Jourdan – 75014 Paris (RER B, arrêt « Cité universitaire »