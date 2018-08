Politiques éducatives de l’enseignement du français : regards croisés

Announcement

Argumentaire

Le laboratoire « Linguistique générale et Didactique du FLE », en partenariat avec le CRMEF, le CERSHO et l’ESTO, organise un colloque international sous le thème :

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines -Oujda- Maroc. Salle Nidaa Salam, Faculté des Lettres, Oujda, Maroc

Date : 19 et 20 décembre 2018

Qu’elle soit langue officielle, langue seconde, langue au statut privilégié ou langue étrangère, la langue française est une langue internationale qui occupe la seconde place à l’échelle universelle. Cette édition de colloque représente un espace de réflexion relatif aux politiques éducatives liées à l'enseignement de la langue française. Elle constitue une continuité avec les axes proposés lors de la journée d’étude « Enseignement du français et politique éducative au Maroc » (journée qui sera organisée par le Laboratoire « Linguistique générale et Didactique du FLE » le 31 octobre 2018 à la FLSHO).

L’objectif de ce colloque est de permettre aux participants de débattre des acquis et des limites des différentes représentations politiques et méthodologiques associées à l’enseignement-apprentissage de la langue française au Maroc et ailleurs, afin de réfléchir, en la matière, à l’efficacité d’un dispositif éducatif de qualité.

Les travaux de ce colloque devraient apporter un éclairage sur les impacts pédagogiques et didactiques des politiques éducatives de l’enseignement du français à l’échelle nationale et internationale. Les regards croisés sur ces politiques permettront la comparabilité entre ces systèmes éducatifs (structure, organisation et régulation).

Afin de répondre aux questions : Quelle politique pour quel français ? Quelles pistes d’actions pour réaliser l’ensemble des ambitions, des valeurs et des finalités éducatives liées à l’enseignement-apprentissage de cette langue, deux axes seront développés :

Axe 1 : Évolution de la politique éducative de l’enseignement du français au Maroc

Nouveau statut du français au Maroc et réponses apportées par les nouveaux curricula,

Formation initiale et continue des futurs enseignants : entre Université et Centres régionaux de formation aux métiers de l’enseignement (CRMEF),

Nouvelles licences pour le primaire et Masters en didactique des langues,

Dispositifs de formation, Agir autrement et Projet « Éducation 2 » pour un nouveau DDF.

Axe 2 : Politiques éducatives dans les pays ayant le français langue enseignée et/ou d’enseignement en commun : regards croisés

Statut de la langue française dans ces pays plurilingues,

Formation des enseignants : initiale et/ou continue,

Pratiques et méthodologies pour l’enseignement du français,

Compétences à développer par le français langue enseignée et/ou langue d’enseignement.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comprendre :

Les coordonnées du chercheur (statut professionnel, établissement, adresse électronique et numéro de téléphone),

Le titre de la communication,

Un résumé de 300 mots environ,

Une notice bibliographique.

Les résumés sont à envoyer par courriel à l’adresse : didactiqueflelp@gmail.com (au format Word, style Times New Roman, 12 points, marge 2,5, interligne 1).

Date limite des propositions : le 08 novembre 2018.

Calendrier

Date limite de l’envoi des propositions : 23 novembre 2018

Notification du comité scientifique : 29 novembre 2018

Dates de la tenue du colloque : 19/20 décembre 2018

Contact

Bouali Rachida (Faculté de Lettres et des Sciences Humaines -Oujda)

Département de langue et littérature françaises.

r.bouali62@yahoo.fr

06-62-09-06-86

Comité scientifique

ABDELOUAHED Aïcha (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

BABA Sahbi (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

BELOUALI Saïda (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, ENSA)

BENABBOU Mostafa (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, EST)

BERHILI Mostafa (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

BOUALI Rachida (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

BOUAZZAOUI Abdellah (Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

CHAKIR Bouchra (Institut Dar EL Hadith EL Hassania -Rabat)

EL HEDAR Amina (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

ELKIHEL Mohammed (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

MESSAOUDI Leila, Université Ibn Tofaïl -Kénitra/Maroc, FLSH)

EL OUESDADI Nadia (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, EST)

M’BAREK Zine El Abidine (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

OMARI ALAOUI Mohammed (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

RBIHA Amina (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

SETTOUTI Karima (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

TOUMI Jawad (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

ZOHIR El Mostafa (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

Comité d’organisation