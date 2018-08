De Verdun à Caen : l’archéologie des conflits contemporains

Announcement

Depuis plus d’une décennie, l’archéologie contemporaine s’est appropriée ce nouvel objet d’étude que sont les conflits de l’ère contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputée à mesure que se succèdent les découvertes, a vu l’émergence de questions spécifiques auxquelles les archéologues n’avaient que peu ou pas été confrontés jusqu’alors.

Un colloque tenu en deux temps et en deux lieux chacun marqués par l’un des deux conflits mondiaux, le premier à Verdun, en 2018, et le second à Caen, en 2019, fournira l’opportunité aux chercheurs investis dans ces recherches d’aborder à travers des communications synthétiques un large panel de problématiques portant aussi bien sur des aspects réglementaires que sur des thématiques scientifiques ou sociétales, en rapport avec l’histoire des grands conflits contemporains.

La première partie, qui se tiendra à Verdun du 11 au 13 octobre 2018, abordera les questions spécifiques à l’archéologie, dans ses pratiques d’investigation comme dans les méthodes de conservation des objets dégagés. Organisé au cœur de la réserve archéologique du champ de bataille de Verdun, le colloque abordera le bilan et les enjeux de l’archéologie des conflits contemporains, impliquant tous les acteurs de la chaîne patrimoniale. A l’issue de ces échanges, il s’agira d’asseoir les principes d’une gestion durable et raisonnée de ce patrimoine au-delà des périodes de commémorations.

La seconde partie, organisée à Caen du 27 au 29 mars 2019, sera consacrée au dialogue interdisciplinaire en déterminant les apports possibles de l’archéologie aux autres champs de la recherche.

Jeudi 11 octobre 2018 – Mémorial de Verdun

08h45 Accueil des participants et du public

09h15 Mot d’accueil

09h30 Introduction et attendus du colloque

Session 1 Regards archéologiques sur les deux guerres mondiales

09h45 Bilans et enjeux de l’archéologie de la Première Guerre mondiale en France et en Europe

10h05 Bilans et enjeux de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe

10h25 L’inventaire du patrimoine des conflits contemporains dans le Grand Est

10h45 La protection du patrimoine des conflits contemporains dans le Grand Est

11h05 Pause

11h25 Archives historiques et archives du sol : reconsidérer « l’interprétation archéologique » et la « signification des vestiges » avec le regard éclairé des autres sources de l’histoire

11h45 L’archéologie comme source pour la recherche historique des guerres mondiales

12h05 Discussion : Comment définir le patrimoine des conflits contemporains et le champ des études archéologiques ?

12h30 Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont

Session 2 De la fouille au musée : étude, conservation et présentation des vestiges archéologiques des conflits contemporains

14h30 De la multitude au ponctuel et du remarquable au fugace : inventorier et hiérarchiser la densité des vestiges des conflits contemporains selon leur fréquence et leur signification

14h50 De la profusion du mobilier au tri sélection d’une collection archéologique : des fouilles préventives du camp napoléonien d’Etaples (Pas-de-Calais) à celles du camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale de Miramas (Bouches-du-Rhône)

15h10 Discussion : Comment prendre en compte les vestiges des guerres contemporaines dans l’aménagement du territoire et la recherche archéologique préventive et programmée ?

15h40 Pause

16h00 La conservation à long terme du mobilier archéologique des conflits contemporains : état des lieux en France, problématiques de conservation, question de législation et de sécurité.

16h20 Antiquités, objets archéologiques ou reliques : la présentation muséographique du mobilier archéologique des conflits contemporains

16h40 Discussion : Les lieux qui ont été le théâtre des conflits contemporains doivent-ils en garder la trace in-situ et comment les musées mettent-ils en scène les évènements à travers des objets ?

17h10 Présentation des projets de l’EPCC « Mémorial champ de bataille de Verdun » labellisé Musée de France

Visite guidée des collections permanentes, de l’exposition temporaire et des réserves du Mémorial de Verdun

19h00 Buffet inaugural du colloque au Mémorial

21h00 Retour au centre-ville de Verdun

Vendredi 12 octobre 2018 – Mémorial de Verdun

Session 3 Archéologie des conflits contemporains et enjeux sociétaux

08h45 Accueil des participants et du public

09h00 Les champs de bataille : des milieux vulnérables sous vigilance particulière

09h20 Les champs de bataille : des espaces de conflits d’usage forts disputés à partir de l’exemple de Verdun

09h40 Enseignement universitaire et spécialisation au patrimoine des conflits contemporains : bilan, débouchés et filières

10h10 Discussion : Archéologue des conflits contemporain, comment qualifier ce métier pluridisciplinaire ?

10h30 Café littéraire

12h30 Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont

Session 4 De forêts de guerres à forêts patrimoine

Excursion sur le champ de bataille de Verdun

14h00 Les paysages et la géoarchéologie des forêts de la Grande Guerre – Vue du plateau de Douaumont

15h00 Prise en compte des vestiges de guerres dans la gestion forestière de la forêt d’exception de Verdun

16h00 La valorisation du village disparu de Vaux-Devant-Damloup à travers la réalité augmentée

17h00 La valorisation du champ de bataille et la lourde question de l’entretien des forts (exemple Douaumont)

18h00 Retour au centre-ville de Verdun

19h00 Projection d’un documentaire sur les acteurs du champ de bataille de Verdun

Samedi 13 octobre 2018 – Ossuaire de Douaumont

SESSION 5 De la mort au champ d’honneur à la sépulture perpétuelle

08h45 Accueil des participants et du public

09h15 Mot d’accueil

09h30 Les sépultures des combattants : définition, typologie des contextes et problématiques historiques

09h45 Les objets et le matériel militaire retrouvé sur le champ de bataille et dans les sépultures de combattants des conflits contemporains : questions de propriété

10h05 La gestion des restes humains en France : questions juridiques et éthiques au regard de la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine

10h25 Les procédures à suivre dans le cadre de découverte de restes humains appartenant aux soldats des conflits contemporains : l’exemple du vade-mecum préfectoral mis en œuvre dans le département de la Meuse

10h45 Discussion : Quels enjeux historiques et sociétaux motivent la fouille archéologique des restes humains de soldats mort au cours des conflits contemporains

11h05 Pause

11h25 Conclusion du colloque

11h50 Ouverture vers le colloque de Caen

12h00 De Verdun à Caen : l’histoire commune de Fleury-devant-Douaumont (Meuse) et Fleury-sur-Orne (Calvados)

12h30 Déjeuner au restaurant « L’abri du pèlerin » à Douaumont

14h30 Visite guidée de l’Ossuaire du Douaumont

16h30 Fin du colloque

Conseil scientifique

Cyrille BILLARD, conservateur régional adjoint de l’archéologie (DRAC Normandie/Service régional de l’archéologie, Caen),

Vincent CARPENTIER, archéologue (INRAP Grand Ouest, Caen),

Yves DESFOSSÉS, conservateur général du patrimoine chargé de mission sur les conflits contemporains pour les régions Grand Est et Hauts-de-France (Ministère de la Culture/DRAC Grand Est, Châlons-en-Champagne),

Olivier DUTOUR, professeur des universités (Université de Bordeaux, Pessac / Ecole pratiques des hautes études, Paris),

François FICHET DE CLAIRFONTAINE, inspecteur général de l’archéologie (Ministère de la Culture/Inspection des patrimoines, Paris),

Stéphanie JACQUEMOT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, Metz),

Michaël LANDOLT, ingénieur d’études (DRAC Grand Est/Service régional de l’archéologie, Metz),

Jean-Pierre LEGENDRE, conservateur général du patrimoine (DRAC Auvergne – Rhône-Alpes/Service régional de l’archéologie, Lyon),

Jean-Luc LELEU, ingénieur de recherches (CNRS, Caen),

Cyril MARCIGNY, archéologue (INRAP Grand Ouest, Caen)

Nicolas OFFENSTADT, maître de conférence (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Organisation

DRAC Grand-Est

DRAC Normandie

INRAP

HisTeMé

MRSH (Université de Caen)

