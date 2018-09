De la mer aux textiles

Announcement

Argumentaire

Sur les routes maritimes, les pièces textiles ont joué un rôle important lors des échanges commerciaux continentaux et intercontinentaux à côté des céramiques et des denrées alimentaires ou tinctoriales. Leur introduction a entraîné le développement et la transformation d’importantes manufactures européennes.

La mer et le temps des loisirs

Le développement des stations balnéaires a entraîné celui de nouvelles pratiques sportives et de nouvelles formes vestimentaires telles que costumes de bains ou tenues de plage. On y retrouve parfois le détournement de vêtements de travail, observé jusqu’en milieu urbain.

Du décor maritime

Nous ne pouvons ignorer le rôle primordial de la mer dans l’imaginaire humain et sa traduction dans le domaine textile : art décoratif et mode vestimentaire. Source d’inspiration, le monde marin peut être figuré sur un mode réaliste ou fantastique. Certains tissus peuvent en outre marquer par leur présence des cérémonies ou des fêtes.

La richesse de la mer ouvre un éventail de thèmes relevant de champs disciplinaires variés. Les orientations évoquées ici ne sont pas limitatives, mais l’axe principal des communications doit mettre en évidence la relation entre mer et textile, en évitant l’aspect anecdotique ou uniquement descriptif.

Programme

Jeudi 11 octobre 2018

Visite hors programme

A partir de 14h (heure à préciser) : visite découverte de la ville avec Nicole Pellegrin puis visite au Muséum d’histoire naturelle, des collections textiles qui y auront été déposées à l’attention de l’AFET par le Muséum et les musées d’art et d’histoire (musée des beaux-arts et musée du Nouveau Monde)

Vendredi 12 octobre 2018

9h-9h30 Accueil

9h30-10h30 Ouverture

La mer, espace de circulation

10h30-10h50 Marielle Martiniani-Reber, Byzance et la mer

10h50-11h10 Cheikh Sène, De l'Océan indien à l'Atlantique : itinéraire de la pièce de « guinée », un textile incontournable dans l'économie de traite en Sénégambie aux XVIII-XIXe siècles

11h10-11h30 Aziza Gril-Mariotte, La flotte française dans les toiles à personnage du XVIIIe siècle, le décor maritime au service d'une vision politique de la mer

11h30-11h45 Pause

11h45-11h55 Victoria de Lorenzo , La perméabilité culturelle dans le développement de la technologie imperméable. Le Poncho au 19ème siècle

11h55-12h15 Jean-Loup Gazzurelli, Du souffle au parfum maritime : la mer comme vecteur de rayonnement des textiles basco-béarnais

12h15-12h35 Bernard Jacqué, La cargaison du Necker : traite et indiennage au XVIIIe siècle

, La cargaison du Necker : traite et indiennage au XVIIIe siècle 12h35 -12h50 Discussion

13h-14h Déjeuner

Bateaux et accastillage

14h-14h10 Laure Meunier , Conservation/mise sur support d’un chaland gallo-romain du IIe siècle après JC

14h10-14h30 Jean-Louis Babou, « Reconstitution d'une toile à voile utilisée pour les galions de Louis XIV »: historique, éléments de reconstitution/fabrication, échantillons

, « Reconstitution d’une toile à voile utilisée pour les galions de Louis XIV »: historique, éléments de reconstitution/fabrication, échantillons 14h30-14h50 Hélène Guiot, Voiles polynésiennes

14h50-15h10 Pause

15h10-15h50 Jean-Christophe Fichou , L'évolution des filets de pêche des pêcheurs sardiniers bretons

15h50-16h10 Marie-Thérèse Chaupin, De la laine à la mer - En attendant le retour des pêcheurs

16h10-16h20 Virginie Massiet du Biest, Cordages et filets : compositions textiles éphémères

, Cordages et filets : compositions textiles éphémères 16h20- 17h Discussion

17h Assemblée générale de l’AFET (réservée aux adhérents)

Réservé aux non-adhérents : visite au Muséum d’histoire naturelle, des collections textiles qui y ont été déposées, à l’attention de l’AFET par le Muséum et les musées d’art et d’histoire (Musée des beaux-arts et Musée du Nouveau Monde) et/ou du Musée maritime

Samedi 13 octobre 2018

Vêtements de mer

9h30-9h50 Nicole Pellegrin , Vêtements de pêcheurs et tenues de baigneurs dans les albums de Bécassine (1913-1939)

9h50-10h10 Dominique Zarini, A quelle(s) image(s) de l'univers marin renvoie la mode enfantine de 1950 à 1990 ?

10h10-10h30 Thomas Deshayes, La mer avec soi. Foulards et mouchoirs des collections du musée national de la Marine

, La mer avec soi. Foulards et mouchoirs des collections du musée national de la Marine 10h30-10h40 Anna Leicher, L’apport de l’iconographie à la connaissance des maillots de bain

10h40-11h Pause

11h00-11h20 Anne Juliach , Le costume de bain. Dessous-dessus….du drap à la maille

, Le costume de bain. Dessous-dessus….du drap à la maille 11h20-11h30 Cécile Demoncept, Costume de bain pour femme

11h30-11h50 Jocelyne Mathieu, Tenues de plage et maillots de bain (Québec 1900-1970)

11h50-12h10 Annie Madet-Vache, Les représentations du vêtement balnéaire féminin dans les collections du musée national de la Marine

, Les représentations du vêtement balnéaire féminin dans les collections du musée national de la Marine 12h10-12h30 Discussion

12h30-14h30 Déjeuner

Visite du musée maritime

La mer, décor et imaginaire

14h30-14h40 Léa de Monsabert , Perdre le Nord

, Perdre le Nord 14h40-15h Xavier Petitcol , Les décors maritimes sur les toiles imprimées

15h-15h10 Michel Perrier, Les toiles imprimées à sujet maritime de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècles

15h10-15h30 Rémy Prin, Venu d'Orient par la mer, le flammé "des Charentes"

, Venu d’Orient par la mer, le flammé “des Charentes” 15h30-15h50 Florence Charpigny, La mer idéale de Raoul Dufy, du motif au décor textile

15h50-16h05 Pause

16h05-16h45 Discussion générale et Conclusion

Dimanche 14 octobre 2018

Visite hors programme

Visite en cours de préparation : La Corderie royale et l’Hermione à Rochefort

