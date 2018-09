L’Alsace et le tournant de 1918

Announcement

Présentation

Pour compléter le programme du colloque organisé du 16 au 18 janvier 2019 par le laboratoire EA 3400 (faculté des sciences historiques, université de Strasbourg) et les archives départementales du Bas-Rhin, les organisateurs ouvrent un appel à contribution sur le thème des migrations, depuis ou vers l’Alsace, entre 1918 et la Seconde Guerre mondiale.

Ce colloque entend reconsidérer l’histoire de l’Alsace, symbole français pendant la Première Guerre mondiale, à partir de son histoire migratoire entre 1918 et 1939 : expulsions des Allemands et des Alsaciens germanophiles, migrations de travail qui s’inscrivaient dans un espace régional transnational (Alsace, Lorraine, Ruhr) ; déplacements frontaliers, réfugiés des années 1930....

Ces phénomènes migratoires hétérogènes, à différentes échelles, encore peu connus, contribuèrent tous à redéfinir la place de l’Alsace dans la Troisième République et ses nouveaux liens à l’espace allemand. Pour mieux les analyser, on dépassera la rupture de 1918 en remontant aux conceptions de l’asile au XIXe siècle, tout comme on étendra la perspective à d’autres régions proches (Lorraine, Ruhr) et d’autres marges des Empires centraux (Tyrol, Belgique). Il s’agira enfin de s’interroger sur la portée du cas alsacien dans l’Europe d’après 1918, tout particulièrement dans l’élaboration de modèles d’intégration nationale.

Toute recherche portant sur des sources de première main est bienvenue. Les candidatures des étudiants de Master 2, des doctorants et des post-doctorants sont particulièrement encouragées. La langue principale du colloque est le français, mais une intervention en allemand ou en anglais, pourvu qu’elle soit accompagnée d’un résumé en français à fournir à l’avance, est aussi possible.

Modalités de soumission

Les propositions (en français, allemand ou anglais) d’environ 2000 signes, accompagnées d’un bref CV seront à envoyer

jusqu’au 30.09.2018

Dans la mesure des financements obtenus, les conférenciers invités seront entièrement défrayés de leurs dépenses.

Contact

Ségolène Plyer (plyer@unistra.fr)

Comité de sélection