Environnement scientifique

Le projet de recrutement est porté le laboratoire IODE (UMR CNRS 6262/Université de Rennes 1 - https://iode.univ-rennes1.fr/), unité mixte de recherche regroupant à titre principal des chercheurs en droit et développant des recherches collectives et interdisciplinaires.

Plus précisément, ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR sous la responsabilité scientifique de Marion DEL SOL (projet MaRiSa – Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation », oct. 2017 - oct. 2020 / https://iode.univ-rennes1.fr/anr-projet-marisa-marche-du-risque-sante). Ce projet de recherche associe des juristes, des économistes, des politistes et des sociologues (cf. livret descriptif joint en annexe).

Objectifs du projet « Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation » (MaRiSa)

(oct. 2017-oct. 2020)

L’objectif du projet consiste à saisir ensemble les reconfigurations de la protection sociale complémentaire (induites notamment par la généralisation de la couverture santé complémentaire des salariés) et celles de l’État social. L’ambition est de mettre en discussion les capacités de ce marché particulier à produire de l’utilité sociale et pas uniquement de l’efficience économique.

Le projet ambitionne, d’une part, de théoriser la co-construction du marché du risque santé par les différents acteurs (Union européenne, État, organismes assureurs, organisations syndicales et patronales, entreprises). Il se propose, d’autre part, d’appréhender les usages que les acteurs font des instruments juridiques du marché et leur capacité à produire de l’innovation sociale.

Cette recherche empirique étudiera plus particulièrement les pratiques de deux types d’acteurs qui occupent une place importante dans le champ de l’assurance maladie complémentaire : les structures mutualistes qui sont les organismes d’assurance complémentaire traditionnellement dominants sur ce marché et les organisations syndicales et patronales dont le rôle devient central au regard de la montée en puissance de l’assurance collective.

Missions liées au poste

La personne recrutée assumera des missions d’organisation administrative et technique en lien étroit avec Marion Del Sol et le comité de direction du projet MaRiSa.

La personne recrutée sera également amenée à travailler en étroite collaboration avec les membres du work package 6 du projet ANR qui porte sur l’organisation du marché de la protection sociale des agents publics. L’objectif du WP 6 est d’apporter un éclairage à la fois socio-historique et juridique sur un champ méconnu de la protection sociale complémentaire, celui des agents publics. Quoique peu étudié, ce champ est loin d’être sans intérêt : si la couverture sociale envisagée s’inscrit dans un cadre collectif et professionnel à l’instar de celle des salariés, la marchandisation s’y déploie dans des conditions bien différentes (tâche 1), bouleverse la place des acteurs (tâche 2) et interpelle la construction historique de la protection sociale des agents publics (tâche 3).

Dans le cadre des missions liées au WP 6, il sera plus particulièrement demandé à la personne recrutée d’appuyer Marion Del Sol (tâche 1 – Analyse juridique de la mise en marché de la protection sociale des agents publics), Cyril Benoît et Gaël Coron (tâche 2 – Doctrine de l’État employeur en matière de protection sociale). Ces missions se traduiront notamment par l’identification, la collecte et l’analyse de documents juridiques et administratifs produits en la matière ; une veille de l’actualité juridique et réglementaire de la protection sociale des agents publics sera également demandée.

En fonction du profil et des centres d’intérêts de la personne recrutée, elle pourra être impliquée dans la mise en oeuvre de la tâche 3 (Construction historique de la protection sociale des agents publics) ou participer à la réalisation d’enquêtes de terrain auprès des acteurs concernés.

Profil recherché

Thèse en voie de soutenance ou récemment soutenue en droit ou en science politique.

Domaines de spécialité : droit de la fonction publique (si possible, avec connaissances en matière de santé/travail et de protection sociale des agents de l’État et des collectivités territoriales) – politiques publiques de santé et/ou de la fonction publique en matière de protection sociale – problématiques de santé/travail.

Intérêt pour les thématiques du projet (cf. fiche détaillée en pièce jointe).

Capacité à rédiger des notes de synthèses, des notes de lecture et des comptes rendus de documents juridiques.

Conditions de candidature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un CV, ainsi qu’une courte lettre de motivation présentant leur intérêt pour le projet par mail à Marion Del Sol (marion.del-sol@univ-rennes1.fr)

avant le 15 septembre 2018.

Conditions d'emploi et de rémunération

Type d’offre : Ingénieur de recherche contractuel (CDD 12 mois)

Salaire brut annuel : aux alentours de 45 000 €

Lieu de travail : le poste est basé à l’Université de Rennes 1, sans obligation de présence sur place.

En fonction de son lieu de résidence, la personne recrutée sera encadrée soit à l’Université de Rennes 1 par Marion Del Sol, soit à Sciences Po-Paris par Cyril Benoît.