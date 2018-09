Announcement

Argumentaire

À la fin du Moyen Âge, la production hagiographique manuscrite se transforme et connaît son dernier âge d’or entre le succès éditorial de la Légende dorée et l’arrivée de l’imprimerie. De nombreux textes anciens sont abrégés pour intégrer de nouvelles collections. Ce phénomène est en partie responsable du relatif désintérêt des historiens à leur égard : à quoi bon s’intéresser à ces abrégés alors qu’il reste tant à découvrir dans les grands légendiers du Moyen Âge central, et qu’on commence à peine à mieux connaître les tout premiers manuscrits conservés ? L’objectif de ce colloque en deux temps (Lille, 30 novembre 2018 et Namur/Louvain, 21-22 mars 2019) est de mieux saisir la place du manuscrit hagiographique, entendu ici au sens large, dans le nord de la France et l’espace belge à la fin du Moyen Âge, en prolongeant notamment les réflexions de Guy Philippart sur la fabrique et les usages des légendiers, à une période où la documentation susceptible de les appréhender est plus abondante.

L’objectif est aussi de saisir ensemble les légendiers latins et vernaculaires, en moyen néerlandais comme dans les parlers d’oïl. La journée lilloise est exclusivement consacrée aux manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du Nord de la France, en partie exhumés jadis par Paul Meyer. La situation linguistique du nord de la France et de la Belgique induit nécessairement un travail collaboratif, seul à même de faire réfléchir collectivement à la circulation des modèles et des traductions, aux conditions matérielles de la circulation des textes hagiographiques, mais aussi à l’usage de ces manuscrits, dans le cadre de la pastorale et des pratiques cultuelles collectives comme dans celui de l’affirmation de l’individu à la fin du Moyen Âge.

Le programme des journées belges des 21 et 22 mars 2019, conclues par André Vauchez (AIBL) paraitra en début d’année prochaine.

Programme

9h00 Mot d'accueil : Charles Mériaux (université de Lille)

10h15-12h, sous la présidence de Nicole Bériou (AIBL)

Catherine Vincent (Université de Paris Nanterre), « Pourquoi réécrire des Vies de saints en français à la fin du Moyen Âge ? »

Discussion et déjeuner

13h30-15h00, sous la présidence de Barbara Fleith (Universités de Genève et Lausanne)

Anne-Françoise Labie-Leurquin (IRHT), « Composition, usage et diffusion du légendier picard »

16h-18h : Bibliothèque municipale de Lille, présentation in situ de manuscrits lillois

