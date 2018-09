Summary

Depuis un demi-siècle, les travaux sur l'exercice du pouvoir princier à la fin du Moyen Âge ont renouvelé en profondeur ce champ de recherches, et les synthèses sur la question sont déjà anciennes. Ce colloque a pour ambition de réunir des chercheurs reconnus internationalement, français et étrangers. Ils proposeront une première synthèse des recherches récentes sur la question, nourrie par les comparaisons (points communs, différences et spécificités), à la fois en décloisonnant les périodes historiques (chronologie des phénomènes, rythmes et influences), les aires géographiques (France du sud de la Loire, Guyenne comprise, comparaisons avec l’Italie, la péninsule Ibérique…). Le croisement des disciplines (histoire, diplomatique et archivistique, histoire de l’art…) sera aussi encouragé.