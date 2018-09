Announcement

Présentation

Du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre 2018 se tiendra à Paris le colloque international ¡Solidarias! Autour de la question, inédite, de l’engagement volontaire et l’action des étrangères dans la solidarité internationale durant la guerre d’Espagne (1936-1939). Durant trois jours, il se déroulera à l’Espace Niemeyer puis au cinéma Le Méliès à Montreuil le jeudi soir et au Petit Palais le vendredi toute la journée. Les initiatives mémorielles et scientifiques n’avaient, jusqu’à présent, jamais pris l’angle des femmes étrangères et des solidarités féminines internationales durant la guerre d’Espagne, comme logiciel de lecture historiographique et mémorielle. Pourtant, nombre de travaux attestent de l’intérêt de ce postulat. C’est dans cet espace, au carrefour de plusieurs dimensions, que cette initiative souhaite s’inscrire. En procédant tout d’abord par la réalisation d’un état de la recherche scientifique sur la place des femmes dans les solidarités autour de la guerre civile espagnole et sur le rôle et la place des étrangères dans le volontariat transnational. Ensuite, par l’ouverture du sujet vers le champ plus large des mobilités militantes et des solidarités transnationales féminines durant les années trente.

Le sujet s’inscrit dans une histoire européenne et progressiste. Cet engagement transnational fut en effet à la fois précurseur des mobilisations humanitaires contemporaines et la plus vaste mobilisation internationale, solidaire et pragmatique, pour la défense des droits humains et des libertés fondamentales. Ses résonances sont, aujourd’hui encore, diffuses et multiples.L'association des Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER) est à l’origine de cet évènement, co-organisé conjointement avec les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec le CHS UMR 8058 et Paris Lumières, dans le cadre du projet Les non-lus de la contestation en Péninsule Ibérique (1926-2011).

Direction scientifique

La direction du projet est assurée par Claire ROLTANGUY, Secrétaire générale de l’ACER et Édouard SILL, historien.

Le comité scientifique comprend notamment les chercheuses

Robert COALE (hispaniste, Université de Rouen-Normandie),

Élodie RICHARD (historienne, CNRS, CRH-GEI), Allison TAILLOT (historienne, Université Paris Nanterre),

Charlotte VORMS (historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne- CHS)

Mercedes YUSTA (historienne et hispaniste, Université Paris 8-Saint Denis)

Rémi SKOUTELSKY (historien, auteur de L’Espoir guidait leurs pas).

L’initiative est également soutenue par la Ville de Paris, la Ville de Barcelone, la ville de Tremblay-en France et par la commission culturelle de l’ambassade d’Espagne. Elle est organisée en partenariat plus d’une dizaine d’associations mémorielles et par : n centre d’histoire sociale du XXe siècle CHS UMR 8058 (Université 1 Paris Panthéon-sorbonne) n EA 4385 laboratoire Études romanes (Université Paris Vincennes Saint Denis ) n EA369 CRIIA (Université de Paris Nanterre) n EA4705 Eriac (Université de Rouen Normandie).

Programme

Mercredi 24 octobre 2018

ESPACE NIEMEYER (PARIS)

13 h00. Inauguration

14 h00. Premier thème : Les étrangères parmi les volontaires pour l’Espagne. Présences, parcours, mémoires et silences.

14h00. Introduction des débats : Les femmes parmi les volontaires internationaux en Espagne républicaine (1936-1939). Intervenant : Édouard SILL (Historien).

14h30. Table 1 : Les étrangères venues des démocraties européennes et nord-américaines

Discutante : Claire ROL TANGUY (Secrétaire générale de l’ACER).

Intervenant.e.s :

R a m o n CHICHARRO (France, ACER) : Les volontaires françaises en Espagne

(USA, FALB) : American Women in the Spanish Civil War/Les volontaires américaines durant la guerre civile espagnole Pierre OUTTERYCK (France, IRHIS-Université de Lille III) : Martha Desrumaux : une ouvrière française, dirigeante communiste, solidaire de la République espagnole.

14h30. Table 2 : Les volontaires étrangères en Espagne : regards ibériques

Discutant : Robert COALE (Université de Rouen-Normandie).

Intervenant.e.s :

J o s e p PUISEG FARRAS (Espagne, Universidad Autónoma de Barcelona) : La particular mirada catalana al internacionalismo femenino durante la Guerra Civil/ Le regard singulier catalan sur l’internationalisme féminin durant la Guerre civile espagnole

(Espagne, Universidad Complutense de Madrid) :La infancia como eje del compromiso de republicanas e internacionales durante la Guerra Civil / L'enfance comme axe de l'engagement des républicaines et des volontaires internationales pendant la guerre civile Isabel PINAR (Espagne, AABI) :La mujer española y su papel ayudando a las BBII/ La femme espagnole et son rôle dans les Brigades internationales .

16h15. Table 3 : Exil, immigration et clandestinité : les volontaires étrangères des régimes autoritaires

Discutant : Rémi SKOUTELSKY (Historien, auteur de L’Espoir guidait leurs pas, Grasset, 1999).

Intervenant.e.s : Hervé LEMESLE (France, historien) : Les femmes parmi le contingent de volontaires yougoslaves

Marco PUPPINI (Italie, Istituti di Storia del Movimento di Liberazione in Italia, AICVAS) : ¿Lucha antifascista como oportunidad de emancipación femenina? Mujeres italianas en España durante la guerra civil española / La lutte antifasciste comme une opportunité d’émancipation féminine ? Les femmes italiennes dans la guerre civile espagnole

(Allemagne, KFSR) :La lucha de las internacionalistas contra la guerra y el fascismo en España / Le combat internationaliste féminin contre la guerre et le fascisme en Espagne Renée LUGSCHITZ (Autriche, Österreichische Akademie der Wissenschaften) : From Underground to Light: Regained freedom and new responsibilities of Austrian female volunteers in the Spanish Civil War / De l’ombre à la lumière : la liberté reconquise et les tâches nouvelles des Autrichiennes volontaires en Espagne.

Jeudi 25 octobre 2018

ESPACE NIEMEYER (PARIS)

9 h00. Troisième thème : Femmes invisibles ? Sources, méthodes et approches d'une histoire des femmes engagées en Espagne durant la guerre civile.

Discutantes : Charlotte VORMS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne- CHS) et Élodie RICHARD (CNRS, CRH-GEI).

Intervenant.e.s :

P a u l BOULAND (France, CHS) : Les femmes dans le corpus des volontaires en Espagne républicaine du Maitron : bilan et perspectives

: Les syndicalistes confédérées et la Guerre d’Espagne Robert COALE (France, Université de Rouen-Normandie): Le fonds Fredericka Martin de l'Abraham Lincoln Brigade Archive à New York

(France, Université de Rouen-Normandie): Le fonds Fredericka Martin de l'Abraham Lincoln Brigade Archive à New York Seran DE LEED (Hollande, chercheuse associée à l’ICCT) : Dutch volunteers in the Spanish Civil War - A focus on women / Les volontaires hollandais en Espagne : le cas des femmes

(Hollande, chercheuse associée à l’ICCT) : Dutch volunteers in the Spanish Civil War - A focus on women / Les volontaires hollandais en Espagne : le cas des femmes Lorenzo DI SABBATA (Italie, EHESS CRH) : Une militance invisible. Les enjeux des représentation des antifranquistes italiennes en Espagne à partir de la base de données biographique Oggi in Spagna, domani in Italia.

14 h00. Quatrième thème : Par-delà les frontières. L’engagement féminin au sein de la mobilisation antifasciste transnationale

Discutant : François GODICHEAU (Université de Toulouse).

Intervenant.e.s :

L a u r a BRANCIFORTE (Espagne, Universidad Carlos III de Madrid) : Mujeres italianas del Socorro Rojo internacional en la Guerra de España/Les femmes italiennes du SRI dans la guerre d’Espagne

(France, historien) :L'engagement féminin dans une organisation proto-humanitaire et antiautoritaire : les femmes dans Solidarité Internationale Antifasciste Corentin LAHU (France, Université de Bourgogne) :Du Secours rouge au Secours populaire : l'engagement des femmes dans la lutte antifasciste

(France, Université de Bourgogne) :Du Secours rouge au Secours populaire : l'engagement des femmes dans la lutte antifasciste Mercedes YU S T A RODRIGO (France, Université Paris 8 - LER) : L’Espagne dans le coeur des femmes antifascistes: le Rassemblement Mondial des Femmes de 1934 à 1939

(France, Université Paris 8 - LER) : L’Espagne dans le coeur des femmes antifascistes: le Rassemblement Mondial des Femmes de 1934 à 1939 Franziska ZAUGG (Suisse, Universität Bern - Historisches Institut) : ’La Rubia‘ - Clara Thalmann a Swiss agitator, fighter and wife/ “La blonde”– Clara Thalmann une agitatrice Suisse, combattante et épouse.

20 h45. cinquième thème : la mémoire des jeunes filles Cinéma Le Meliès (Montreuil) Attention : Billetterie obligatoire sur place (4/6€).

Projections : Las mamás Belgas. (les ‘mamans belges’), 27mn, Belgique, 2016 / Résister au tyran, 33mn, France-Espagne, 2016. Puis table ronde.

Discutant.e.s : Eva TOUBOUL-TARDIEU (MCF-Université Lumière-Lyon 2)

Intervenant.e.s : Yves HESS (France-Espagne, Lycée français de Madrid)

Sven TUYTENS (Belgique, journaliste et documentariste)

(France-Espagne, Lycée français de Madrid) Isabella, Charlotte, Armella et Raoul (Lycéen.ne.s du Lycée français de Madrid)

Vendredi 26 octobre 2018

AUDITORIUM DU PETIT PALAIS (Paris)

9h00. sixième thème : Les intellectuelles étrangères et la défense de la république espagnole

Discutante : Allison TAILLOT (Université Paris Nanterre)

Table n°1 : les intellectuelles dans la guerre d’Espagne : du front au congrès des Écrivains.

Intervenant.e.s :

L o rn a ARROYO JIMÉNEZ (Espagne, Universidad Internacional de la Rioja) :Conquistar la esfera pública: la mirada de Gerda Taro sobre las mujeres intelectuales durante la Guerra Civil española / Conquérir la sphère publique: le regard de Gerda Taro sur les intellectuelles pendant la guerre civile espagnole

(France, Université Toulouse II – Jean Jaurès/CNRS) : Martha Gellhorn, la voix des victimes. Parcours d’une reporter d’exception Jesús CANO REYES (Espagne, Universidad Complutense de Madrid) : Las mujeres intelectuales de America Latina y Guerra Civil española / Les intellectuelles d’Amérique Latine et la guerre civile espagnole.

Table n°2 : Les intellectuelles françaises et la guerre d’Espagne.

Intervenant.e.s :

A lexandre MASSIPE (France, Médiathèque du Perreux-sur-Marne): L’engagement de Simone Weil durant la guerre d’Espagne

(France, Médiathèque du Perreux-sur-Marne): L’engagement de Simone Weil durant la guerre d’Espagne Anne RENOULT (France, BNF) : Andrée Viollis (1870-1950) pendant la guerre d'Espagne : reportages de guerre et engagement.

14h00. septième thème : Les femmes dans l’action sanitaire et sociale en faveur du peuple espagnol : trajectoires et pratiques.

Discutante : En cours d’établissement.

Intervenant.e.s :

S é b a st i e n FARRÉ (Suisse, Maison de l’histoire – Université de Genève) :Engagements féminins dans les organisations humanitaires durant la guerre civile espagnole

(Suisse, Maison de l’histoire – Université de Genève) :Engagements féminins dans les organisations humanitaires durant la guerre civile espagnole Celia KEREN (France, IEP de Toulouse) :Une affaire d’hommes. Le Syndicat national des instituteurs et l’accueil d’enfants espagnols en France (1936-1939)

(France, IEP de Toulouse) :Une affaire d’hommes. Le Syndicat national des instituteurs et l’accueil d’enfants espagnols en France (1936-1939) Linda PALFREEMAN (Espagne, Universidad de Alicante) :British women in southern Spain: humanitarian initiatives launched after the fall of Málaga / Des femmes britanniques au sud de l’Espagne : les initiatives humanitaires après la chute de Málaga

(Espagne, Universidad de Alicante) :British women in southern Spain: humanitarian initiatives launched after the fall of Málaga / Des femmes britanniques au sud de l’Espagne : les initiatives humanitaires après la chute de Málaga Édouard SILL (France, Historien) :Celles du Yiddishland : les volontaires juives, un groupe majoritaire problématique.

18 h00. Huitième thème : Perspectives et continuités. De l’Espagne au Rojava : internationalismes et engagements féminins transnationaux de 1938 à 2018.

Discutant : Édouard SILL (Historien).

Intervenant.e.s :

Oli v i e r GROJEAN (France, CETOBaC EHESS)

(France, CETOBaC EHESS) Diego Caspar CELAYA (Espagne, université d’Alcalá)

(Espagne, université d’Alcalá) Un(e) représentant(e) du Secours Populaire Français.

19 h45. clôture du colloque